День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая ежегодно празднуется 19 декабря. Поздравьте близких с праздником!

Поздравления с Днем Святого Николая 2020 для смс

С Днем святого НиколаяОт души я поздравляю!Пожелать хочу добра,Мира, счастья и тепла!

***

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

***

Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

***

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.



В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе / Unsplash.com

***

Поздравления с Днем Святого Николая для детей и взрослых

Поздравляю с Днём Святого Николая. Пусть твоё сердце искренне поверит в чудо, пусть в жизни твоей произойдёт какое-нибудь волшебство, пусть этот праздник будет полон ярких эмоций, великолепных подарков, внимания дорогих людей и сияния настоящего счастья.

С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесёт: исцеление души, чудотворных сил противостоять злу, любовь и доброту. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

***

День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

***

С Днем святого НиколаяВас сердечно поздравляю!Пусть хранит вас, помогает,От беды оберегает,Все преграды уберет,Счастье в дом ваш принесет.Шоколадки и игрушки,Всяческие безделушки,Чтоб порадовать детейНиколай несет скорей.Верьте в сказку, веселитесь,Долго на родных не злитесь.Пусть вас Бог всегда хранитОт болезней и обид.

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе / Unsplash.com

***

Приходит Николай Святой,

Он принесёт опять с собой

Загадки, тайны, чудеса

Да ветер в ваши паруса.

Рады вас с праздником поздравить,

А еще на год план составить,

В котором только счастье, смех,

Огромнейший во всём успех,

Карьеры вверх взлет однозначный,

Рост всех доходов пятизначный.

У вас пусть год будет удачный!

***

Поздравляю со священным днём, с днём святого Николая! Желаю счастья и уюта в семье, финансового благополучия и прекрасного здоровья!

***

С праздником! Пускай волшебство озарит твою жизнь и сделает ее счастливой! Желаю чудесного праздника и отличного настроения!

Пусть изобилие будет во всех сферах! С Днем Святого Николая!

С Днем Святого Николая

Тебя сердечно поздравляю!

Пускай придет к тебе Святой

С любовью, счастьем, добротой!



Пускай подарки принесет:

Успех, везение и доход,

Чтоб все, чего желаешь ты,

Сбылось легко, без суеты!

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе / Unsplash.com

Напомним,