День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе
День Святого Николая ежегодно празднуется 19 декабря. Поздравьте близких с праздником!
Поздравления с Днем Святого Николая 2020 для смс
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
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Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
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Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.
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С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
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Поздравления с Днем Святого Николая для детей и взрослых
С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесёт: исцеление души, чудотворных сил противостоять злу, любовь и доброту. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!
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День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!
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Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.
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Приходит Николай Святой,
Он принесёт опять с собой
Загадки, тайны, чудеса
Да ветер в ваши паруса.
Рады вас с праздником поздравить,
А еще на год план составить,
В котором только счастье, смех,
Огромнейший во всём успех,
Карьеры вверх взлет однозначный,
Рост всех доходов пятизначный.
У вас пусть год будет удачный!
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Поздравляю со священным днём, с днём святого Николая! Желаю счастья и уюта в семье, финансового благополучия и прекрасного здоровья!
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С праздником! Пускай волшебство озарит твою жизнь и сделает ее счастливой! Желаю чудесного праздника и отличного настроения!
Пусть изобилие будет во всех сферах! С Днем Святого Николая!
С Днем Святого Николая
Тебя сердечно поздравляю!
Пускай придет к тебе Святой
С любовью, счастьем, добротой!
Пускай подарки принесет:
Успех, везение и доход,
Чтоб все, чего желаешь ты,
Сбылось легко, без суеты!
Напомним,