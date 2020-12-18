День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

18 декабря 2020 13:25 Алла Лысак
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе
День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе
Unsplash.com

День Святого Николая ежегодно празднуется 19 декабря. Поздравьте близких с праздником!

Поздравления с Днем Святого Николая 2020 для смс

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С Днем святого Николая
От души я поздравляю! 
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!

***

Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!

***

Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

***

С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе / Unsplash.com

***

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Поздравляю с Днём Святого Николая. Пусть твоё сердце искренне поверит в чудо, пусть в жизни твоей произойдёт какое-нибудь волшебство, пусть этот праздник будет полон ярких эмоций, великолепных подарков, внимания дорогих людей и сияния настоящего счастья.

Поздравления с Днем Святого Николая для детей и взрослых

С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесёт: исцеление души, чудотворных сил противостоять злу, любовь и доброту. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

***

День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

***

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С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе / Unsplash.com

***

Приходит Николай Святой,
Он принесёт опять с собой
Загадки, тайны, чудеса
Да ветер в ваши паруса.
Рады вас с праздником поздравить,
А еще на год план составить,
В котором только счастье, смех,
Огромнейший во всём успех,
Карьеры вверх взлет однозначный,
Рост всех доходов пятизначный.
У вас пусть год будет удачный!

***

Поздравляю со священным днём, с днём святого Николая! Желаю счастья и уюта в семье, финансового благополучия и прекрасного здоровья!

***

С праздником! Пускай волшебство озарит твою жизнь и сделает ее счастливой! Желаю чудесного праздника и отличного настроения!

Пусть изобилие будет во всех сферах! С Днем Святого Николая!

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С Днем Святого Николая
Тебя сердечно поздравляю!
Пускай придет к тебе Святой
С любовью, счастьем, добротой!

Пускай подарки принесет:
Успех, везение и доход,
Чтоб все, чего желаешь ты,
Сбылось легко, без суеты!

День Святого Николая 2020: поздравления в стихах и прозе / Unsplash.com

Напомним,

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