Католическое Рождество 2021: главные традиции и запреты

22 декабря 2021 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Католическое Рождество 2021: главные традиции и запреты
Католическое Рождество 2021: главные традиции и запреты
pixabay.com

Как правильно отпраздновать Католическое Рождество-2021?

 

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Празднование Рождества начинается накануне, в сочельник, 24 декабря.

В Рождественский сочельник нельзя ничего есть до первой звезды. Затем семьи садятся за ужин из 12 постных блюд. Перед трапезой каждый читает отрывок из Евангелие и обращается с молитвой к Богу.  

 Ужин начинают с кутьи, которая у католиков является праздничным блюдом. 

На Рождество принято колядовать: навещать соседей, петь песни, рассказывать стихи и получать за это угощения или деньги. 

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Физический труд под запретом, не стоит заниматься охотой, работой по дому. 

Этот великий праздник католики стараются встречать в новой одежде. 

Кроме того, у католиков есть примета: чем больше потратишь на Рождество – тем больше достатка будет в следующем году.

Поэтому на праздновании и подарках к Рождеству не экономят.

Напомним,

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