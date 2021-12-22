Католическое Рождество 2021: главные традиции и запреты
Как правильно отпраздновать Католическое Рождество-2021?
В Рождественский сочельник нельзя ничего есть до первой звезды. Затем семьи садятся за ужин из 12 постных блюд. Перед трапезой каждый читает отрывок из Евангелие и обращается с молитвой к Богу.
Ужин начинают с кутьи, которая у католиков является праздничным блюдом.
На Рождество принято колядовать: навещать соседей, петь песни, рассказывать стихи и получать за это угощения или деньги.
Этот великий праздник католики стараются встречать в новой одежде.
Кроме того, у католиков есть примета: чем больше потратишь на Рождество – тем больше достатка будет в следующем году.
Поэтому на праздновании и подарках к Рождеству не экономят.
Напомним,