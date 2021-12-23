Католическое Рождество: поздравления в стихах, прозе, короткие для смс

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество!

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец.

Любви, благополучия и процветания!

***

В день декабрьский поздравить

Я хочу вас с Рождеством,

Пусть Господь одарит счастьем,

Миром, светом, волшебством.



Счастья вам и вашим близким

И здоровья всей семье,

Вера пусть вам освещает

Путь всегда в житейской тьме.



Пусть сбываются желания,

Сердце в радости поет,

Рождество пусть очищение,

Просветление принесет!

***

25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.

Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

***

Пусть в двери праздник постучится,

И Рождество придет к Вам в дом.

И непременно волшебство случится,

Заполнит всё вокруг добром.



Чтоб в доме был Вашем достаток,

Покой, гармония и мир.

В делах царил всегда порядок,

Здоров и счастлив каждый был.

***

Пусть Рождество к тебе придет

С любовью искренней и чистой,

Пусть праздник радость принесет,

Удачи яркий свет лучистый!



Пусть будут помыслы чисты,

В душе пусть будет мир царить!

Желаю, чтобы все мечты

Господь помог осуществить!



И пусть здоровье день за днем

Лишь крепче будет становиться,

Будет уюта полон дом

И настроение вверх стремится!

***

Счастливого Рождества! Пусть этот праздник наполнит дом теплом и радостью. Пусть нарядная ель подарит хорошее настроение и добрую надежду. Пусть весёлые гости пожелают здоровья и удачи. Пусть зажжётся яркая звезда на небе, а вместе с ней — огонёк любви в твоём сердце.

Желаю благодати и покоя на душе, а также мира, волшебства и достатка.

***

В этот зимний день прекрасныйПоздравляю с Рождеством!Пусть окутает он тайной,Светлым счастьем, волшебством.Сбудутся пусть все желания,Радость в дом пускай придет,А звезда, что загорится,Весть благую принесет!

***

От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!

***

Наступает Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час приходят в гости.



Пусть сияет блеск свечей,

Все плохое прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья одаряя!

***

С католическим Рождеством! Мира вам, гармонии и достатка, чудес и волшебства! Пусть вокруг будет больше тепла и улыбок, красоты и гармонии! Благословения вам Господнего и только благих вестей!

Напомним,