Католическое Рождество: поздравления в стихах, прозе, короткие для смс
25 декабря католики всего мира отмечают Рождество!
Любви, благополучия и процветания!
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В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.
Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает
Путь всегда в житейской тьме.
Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет!
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25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.
Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!
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Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.
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Пусть Рождество к тебе придет
С любовью искренней и чистой,
Пусть праздник радость принесет,
Удачи яркий свет лучистый!
Пусть будут помыслы чисты,
В душе пусть будет мир царить!
Желаю, чтобы все мечты
Господь помог осуществить!
И пусть здоровье день за днем
Лишь крепче будет становиться,
Будет уюта полон дом
И настроение вверх стремится!
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Счастливого Рождества! Пусть этот праздник наполнит дом теплом и радостью. Пусть нарядная ель подарит хорошее настроение и добрую надежду. Пусть весёлые гости пожелают здоровья и удачи. Пусть зажжётся яркая звезда на небе, а вместе с ней — огонёк любви в твоём сердце.
Желаю благодати и покоя на душе, а также мира, волшебства и достатка.
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Поздравляю с Рождеством!
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.
Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!
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От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!
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Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
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С католическим Рождеством! Мира вам, гармонии и достатка, чудес и волшебства! Пусть вокруг будет больше тепла и улыбок, красоты и гармонии! Благословения вам Господнего и только благих вестей!
Напомним,