Католическое Рождество: поздравления в стихах, прозе, короткие для смс

23 декабря 2021 20:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Католическое Рождество: поздравления в стихах, прозе, короткие для смс
Поздравления с католическим Рождеством в стихах и прозе
pixabay.com

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество!

Читайте такжеТри знака зодиака обретут счастье в любви в 2022 году
Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец.

Любви, благополучия и процветания! 

***

В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.

Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает
Путь всегда в житейской тьме.

Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет!

***

25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.

Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

***

Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.

Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.

***

Пусть Рождество к тебе придет
С любовью искренней и чистой,
Пусть праздник радость принесет,
Удачи яркий свет лучистый!

Пусть будут помыслы чисты,
В душе пусть будет мир царить!
Желаю, чтобы все мечты
Господь помог осуществить!

И пусть здоровье день за днем
Лишь крепче будет становиться,
Будет уюта полон дом
И настроение вверх стремится!

***

Счастливого Рождества! Пусть этот праздник наполнит дом теплом и радостью. Пусть нарядная ель подарит хорошее настроение и добрую надежду. Пусть весёлые гости пожелают здоровья и удачи. Пусть зажжётся яркая звезда на небе, а вместе с ней — огонёк любви в твоём сердце.

Желаю благодати и покоя на душе, а также мира, волшебства и достатка.

***

Читайте такжеКатолическое Рождество 2021: главные традиции и запреты
В этот зимний день прекрасный
Поздравляю с Рождеством!
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.

Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!

***

От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!

***

Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.

Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!

***

С католическим Рождеством! Мира вам, гармонии и достатка, чудес и волшебства! Пусть вокруг будет больше тепла и улыбок, красоты и гармонии! Благословения вам Господнего и только благих вестей!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Рождество поздравления поздравления в стихах праздник

Материалы по теме

Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, какую елку выбирает и как ее украшает
Новости

Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, какую елку выбирает и как ее украшает
Самые необычные и запоминающиеся празднования Нового года звезд Нового канала
Новости

Самые необычные и запоминающиеся празднования Нового года звезд Нового канала
Католическое Рождество 2021: главные традиции и запреты
Праздники

Католическое Рождество 2021: главные традиции и запреты
Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Новости

Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов

Популярное на сайте

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK