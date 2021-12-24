Католицьке Різдво 2021: найкращі привітання
Різдво Христове - найважливіше свято в християнстві. У цей день віруючі оспівують народження Сина Божого Ісуса Христа.
Дружина жадана, ніжна кохана.
Достойний хазяїн гостей стрічає,
І щиро вітає, добра всім бажає.
Здоров’я і сміху, кожному по міху,
Щоб посміхались, сім’ї не цурались.
Христос Воскрес, віщають всюди,
Воістину Воскрес — прославляють люди.
***
Панує настрій святковий навколо,
Різдво Христове зустрічати пора,
Усміхнені всі та обличчя щасливі,
Бажаю всім серцем чимало добра.
А ще теплоти, наснаги, любові,
Хай зникне з життя увесь негатив,
А злагода в домі буде навічно,
Кажіть більше щирих і лагідних слів.
***
Різдво Христове люди зустрічайте,
Безмежний час духовних насолод,
Добро і віра труднощі здолають,
Нехай в житті не буде перешкод.
Так хочу, щоб усі щасливо жили,
Нехай минають в радості роки,
Добробут в кожній матимуть оселі,
Тепло хай принесуть оці рядки.
***
Різдвяні дзвоники веселі,
Дарують мир вашій оселі.
А янголятко тихо скраю,
Дарує щастя вашім краю.
І долі вам бажаю щиро,
Щоб всю сім’ю оборонила.
З Різдвом вітаю, Христа прославляю,
Вам на здоров’я, для серця покою.
***
Прийшло Різдво Христове у домівку,
Та стало дуже тепло раптом скрізь,
Різдвяну всі чекають дуже зірку,
Вона нам принесе душевну міць.
Різдво Христове хай несе добробут,
Хай все погане зникне у житті,
Лише для радості є місце в долі,
Та щирих і сердечних почуттів.
***
Різдво приходить у домівки,
На крилах мрій несе добро,
Свято чистєє до хати,
Щоб в душі було тепло,
Щоб у рідних було щастя,
Та здоров’ячко міцне,
Відродилася надія,
Та любов понад усе!
***
Бажання кожного в душі відкриті.
Нехай же янгол ваш дім боронить,
В добрий час всі дива відтворить.
Напомним,