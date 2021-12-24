Католицьке Різдво 2021: найкращі привітання

Привітання з католицьким Різдвом 2021

Різдво Христове - найважливіше свято в християнстві. У цей день віруючі оспівують народження Сина Божого Ісуса Христа.

Різдвяна вечеря, тепла оселя,

Дружина жадана, ніжна кохана.

Достойний хазяїн гостей стрічає,

І щиро вітає, добра всім бажає.

Здоров’я і сміху, кожному по міху,

Щоб посміхались, сім’ї не цурались.

Христос Воскрес, віщають всюди,

Воістину Воскрес — прославляють люди.

***

Панує настрій святковий навколо,

Різдво Христове зустрічати пора,

Усміхнені всі та обличчя щасливі,

Бажаю всім серцем чимало добра.

А ще теплоти, наснаги, любові,

Хай зникне з життя увесь негатив,

А злагода в домі буде навічно,

Кажіть більше щирих і лагідних слів.

***

Різдво Христове люди зустрічайте,

Безмежний час духовних насолод,

Добро і віра труднощі здолають,

Нехай в житті не буде перешкод.

Так хочу, щоб усі щасливо жили,

Нехай минають в радості роки,

Добробут в кожній матимуть оселі,

Тепло хай принесуть оці рядки.

***

Різдвяні дзвоники веселі,

Дарують мир вашій оселі.

А янголятко тихо скраю,

Дарує щастя вашім краю.

І долі вам бажаю щиро,

Щоб всю сім’ю оборонила.

З Різдвом вітаю, Христа прославляю,

Вам на здоров’я, для серця покою.

***

Прийшло Різдво Христове у домівку,

Та стало дуже тепло раптом скрізь,

Різдвяну всі чекають дуже зірку,

Вона нам принесе душевну міць.

Різдво Христове хай несе добробут,

Хай все погане зникне у житті,

Лише для радості є місце в долі,

Та щирих і сердечних почуттів.

***

Різдво приходить у домівки,

На крилах мрій несе добро,

Свято чистєє до хати,

Щоб в душі було тепло,

Щоб у рідних було щастя,

Та здоров’ячко міцне,

Відродилася надія,

Та любов понад усе!

***

В чеканні свята всі неначе діти,

Бажання кожного в душі відкриті.

Нехай же янгол ваш дім боронить,

В добрий час всі дива відтворить.

Напомним,