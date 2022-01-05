Поздравления с Рождеством 2022 в стихах и прозе

Поздравления с Рождеством 2022 в стихах и прозе

Красивые поздравления с Рождеством Христовым для самых близких!

Gоздравления с Рождеством в стихах и прозе. Душевные пожелания на праздник! Привітання с Різдвом Христовим 2022 українською мовою.

Пусть Рождество войдет в ваш дом,С собой неся все то, что свято!Пусть будут смех и радость в нем,От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

З Різдвом прийміть вітання! Від щирого серця бажаємо в це Світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки, а дні прикрасять посмішки.

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие ― здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

***

Різдво Христове хай накриє хвилею благополуччя, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить наш будинок.

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

В святой, прекрасный праздник РождестваЯ пожелать хочу от всей души,Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас

И ангелы отгородят от бед.

Пусть будет добрым, светлым каждый час,

И на любой вопрос придет ответ.

***

Счастливого желаю Рождества!

Пусть никогда никто не загрустит,

Пусть в жизни будет много волшебства

И все вокруг сияет и блестит.

***

Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

В Рождество все верят в чудо,

И оно уже спешит,

Чтоб, возникнув ниоткуда,

Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,

Пусть летит на яркий свет,

Принесет добра лукошко

И от всех укроет бед!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

Напомним,