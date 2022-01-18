Поздравления с Крещением Господним 2022 в стихах и прозе
Поздравления с Крещением в стихах и прозе. Душевные пожелания на праздник!
Откроем свету двери.
Запомните, крещение —
Души вашей прощение.
Раз день Богоявления,
А Духа восхваления,
В водичку окунитесь,
Очиститесь, креститесь.
Ко всем с добром идите,
Родных своих любите,
Удачу берегите!
***
Поздравляю со светлым праздником — Крещением Господним! Пусть в душе будут мир и спокойствие, пусть окружают только добрые и отзывчивые люди. Скорее же ныряй в прорубь, закаляйся — и пусть все плохое тут же забывается и никогда не вспоминается!
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Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.
Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!
***
Пусть в душе всегда живет любовь, тлеет светлая надежда и вера в лучшее никогда не покидает! Пусть в доме и в сердце будет мир, спокойствие и безграничная радость. Поздравляю с большим и долгожданным праздником, с Крещением Господним! Всего самого наилучшего!
***
Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлёт благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
Пусть добро приходит чаще,
Живётся в мире, естся слаще.
Здоровье крепкое пусть будет,
И счастье вас собой балует.
***
Пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и после праздника ваша жизнь пойдет по пути, легко ведущему к благополучию, умиротворению и счастью! Пусть в крещенские морозы в вашем доме будет тепло и уютно, в вашей семье будет солнечно и радостно, в вашей душе будет ясно и светло!
***
В трескучий мороз, когда окна в узорах,
И лёд все пруды, как броней затянул.
Забудьте скорей о невзгодах и хворях,
Здоров будет тот, кто в купели нырнул.
Желаю вам счастья в Крещение Господне,
Чтоб были в семье и в душе лишь уют.
Чтоб был каждый день без забот, превосходным,
Пусть в сердце у вас птицы трели поют.
Здоровья, терпения, веры с надеждой
И бодрости духа, улыбок, тепла.
Гармонии внутренней, так же и внешней.
И чтоб Божья сила во всем помогла.
***
С Крещением Господним! Пусть этот свежий, светлый день подарит вам обновление души и тела! Нырните поглубже в прорубь и с божественной силой оттолкнитесь ото дна своей жизни, вынырнув совсем другим человеком! Пусть небеса одарят вас крепким здоровьем и божией милостью!
Пусть эти дары принесут вам с собой удачу, благополучие, взаимопонимание родных и близких!
***
Пускай Господне Крещение
Наполнено будет добром,
Настанет души очищение,
Чистым пусть будет твой дом!
Желаю достатка, уюта,
Любви, крепкой дружбы, тепла,
Чтоб каждая в жизни минута
Счастливой и светлой была!
***
Чистая крещенская вода.
С праздником добра и очищения —
Светлого Господнего Крещения.
***
Обязательно в Крещенье
Совершите омовенье,
Пусть волшебная вода
Смоет беды навсегда!
Укрепит здоровье ваше,
Чище сделает и краше,
С ней несет вам дух святой
Силу, веру и любовь!
***
Январский день, морозный день —
Крещение Господне.
Желаем мира и добра,
Духовного здоровья.
Желаем новых сил прилив,
И жизни обновления
Святой водою растворив
Все беды и сомнения.
***
Вам в крещенские морозы,
Поспешу я пожелать,
Чтоб покинули угрозы,
И была лишь благодать.
На Крещение Господне,
Сбудутся пусть все мечты,
Чтобы в жизни, в вашей только
Всё исполнились мечты!
Напомним,