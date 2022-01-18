Поздравления с Крещением Господним 2022 в стихах и прозе

Поздравления с Крещением Господним 2022 в стихах и прозе

Поздравления с Крещением в стихах и прозе. Душевные пожелания на праздник!

Поздравим всех, кто верит!

Откроем свету двери.

Запомните, крещение —

Души вашей прощение.

Раз день Богоявления,

А Духа восхваления,

В водичку окунитесь,

Очиститесь, креститесь.

Ко всем с добром идите,

Родных своих любите,

Удачу берегите!

***

Поздравляю со светлым праздником — Крещением Господним! Пусть в душе будут мир и спокойствие, пусть окружают только добрые и отзывчивые люди. Скорее же ныряй в прорубь, закаляйся — и пусть все плохое тут же забывается и никогда не вспоминается!

***

Желаю вам в Крещение Господне:

Пусть все невзгоды унесет вода,

Чтоб стали вы от трудностей свободней

И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,

Чтобы Господь ваш дом благословил.

Будьте всегда успешны, как и прежде.

Пусть вам хватает дел благих и сил!

***

Пусть в душе всегда живет любовь, тлеет светлая надежда и вера в лучшее никогда не покидает! Пусть в доме и в сердце будет мир, спокойствие и безграничная радость. Поздравляю с большим и долгожданным праздником, с Крещением Господним! Всего самого наилучшего!

***

Поздравляю вас с Крещением!

Пусть пошлёт благословение

Господь всевышний вам навек

И защитит от разных бед.

Пусть добро приходит чаще,

Живётся в мире, естся слаще.

Здоровье крепкое пусть будет,

И счастье вас собой балует.

***

Пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и после праздника ваша жизнь пойдет по пути, легко ведущему к благополучию, умиротворению и счастью! Пусть в крещенские морозы в вашем доме будет тепло и уютно, в вашей семье будет солнечно и радостно, в вашей душе будет ясно и светло!

***

В трескучий мороз, когда окна в узорах,

И лёд все пруды, как броней затянул.

Забудьте скорей о невзгодах и хворях,

Здоров будет тот, кто в купели нырнул.

Желаю вам счастья в Крещение Господне,

Чтоб были в семье и в душе лишь уют.

Чтоб был каждый день без забот, превосходным,

Пусть в сердце у вас птицы трели поют.

Здоровья, терпения, веры с надеждой

И бодрости духа, улыбок, тепла.

Гармонии внутренней, так же и внешней.

И чтоб Божья сила во всем помогла.

***

С Крещением Господним! Пусть этот свежий, светлый день подарит вам обновление души и тела! Нырните поглубже в прорубь и с божественной силой оттолкнитесь ото дна своей жизни, вынырнув совсем другим человеком! Пусть небеса одарят вас крепким здоровьем и божией милостью!

Пусть эти дары принесут вам с собой удачу, благополучие, взаимопонимание родных и близких!

***

Пускай Господне Крещение

Наполнено будет добром,

Настанет души очищение,

Чистым пусть будет твой дом!

Желаю достатка, уюта,

Любви, крепкой дружбы, тепла,

Чтоб каждая в жизни минута

Счастливой и светлой была!

***

Смоет прегрешения без следа

Чистая крещенская вода.

С праздником добра и очищения —

Светлого Господнего Крещения.

***

Обязательно в Крещенье

Совершите омовенье,

Пусть волшебная вода

Смоет беды навсегда!

Укрепит здоровье ваше,

Чище сделает и краше,

С ней несет вам дух святой

Силу, веру и любовь!

***

Январский день, морозный день —

Крещение Господне.

Желаем мира и добра,

Духовного здоровья.

Желаем новых сил прилив,

И жизни обновления

Святой водою растворив

Все беды и сомнения.

***

Вам в крещенские морозы,

Поспешу я пожелать,

Чтоб покинули угрозы,

И была лишь благодать.

На Крещение Господне,

Сбудутся пусть все мечты,

Чтобы в жизни, в вашей только

Всё исполнились мечты!

Напомним,