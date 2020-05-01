Жанна Тихонова отмечает юбилей: Я вступаю в фазу "ягодка опять"

Сегодня, 1 мая, обаятельная телеведущая канала «Интер» Жанна Тихонова празднует 45-летие.

Она – бессменная ведущая проекта « Жди меня. Украина », который вот уже 18 лет собирает у экранов миллионы зрителей и помогает людям найти родных и близких по всему миру.

Телеведущая не скрывает своего возраста и говорит, что юбилей отпразднует обязательно – после карантина: «Я люблю свой день рождения. И всегда его праздную. А юбилей-то тем более. Просто соберу всех позже. Я вступаю в фазу «ягодка опять»! Как не поделиться восторгом по этому поводу? К цифрам в паспорте отношусь спокойно. Это же не тот возраст, которого стоит бояться. Ты уже что-то знаешь, умеешь, и столько еще впереди...». Однако накануне юбилея Жанна оглянулась назад и вспомнила 5 необычных фактов о себе.

1. Видела северное сияние, полярную ночь и полярный день.

«Родилась и десять лет прожила на Кольском полуострове, где служил папа, – рассказывает Жанна Тихонова. – Зимой наш световой день длился всего несколько часов. Зато летом солнце постоянно было в зените. Странно ложиться спать, когда за окном светлым-светло. Но, как правило, в конце учебного года всех детей отправляли на Большую землю к бабушкам. Конечно, бытовые условия жизни на Севере оставляли желать лучшего. Холод, плохое продовольственное и промышленное снабжение… Уют и теплоту создавали сами. Мы дружили всем подъездом. Ходили друг к другу в гости. Мамы постоянно что-то пекли, обменивались рецептами, а дети радостно таскали из квартиры в квартиру тарелки с пирожными, тортами и прочей домашней выпечкой, делились угощениями, присланными заботливыми бабушками. Возвращать пустые тарелки категорически возбранялось!»

2. В юности похудела на 20 кг.

«Помните, как в фильме «По семейным обстоятельствам»: «Хороший ребеночек, но тяжеленький», – смеется ведущая. – Отменный юношеский аппетит обернулся для меня лишними килограммами. В 22 года я была полной девушкой. Спорт, череда диет, а потом и выработанная определенная культура питания – и вуа-ля! Похудела и с тех пор держу вес в норме. Сейчас само слово «диета», как и любого рода жесткие ограничения, вызывает отторжение. Ем все. И даже на ночь. Другой вопрос, что многое уже и не хочется, и не помещается».

3. Райхельгауз пригласил в школу.

«Лет девять назад я брала интервью у выдающегося театрального режиссера Иосифа Райхельгауза, выходца из Одессы, одиозного и неповторимого мастера, – вспоминает Жанна Тихонова. – Страшно боялась его величины и авторитарности, о которой была наслышана. А встреча оказалась очень теплой, и Иосиф Леонидович, человек, который всегда зрит в корень, посулил мне большое будущее на подмостках театра и даже пригласил учиться в Школу современной пьесы. Тогда я от предложения отказалась в силу личных обстоятельств. Но все же удалось попробовать себя в качестве актрисы. Прошлым летом неожиданно оказалась на съемочной площадке «Вещдока», сыграв роль директора школы и… убийцу. Острохарактерная роль – это ли не удача?! События разворачивались в 1985 году. В эпоху, которую я застала и помню очень хорошо. И вот сейчас из-за карантина приостановлена работа над 4-серийной историей, где я играю главную женскую роль – судмедэксперта. Актерская работа непростая, но до чего интересная! Благодарна создателям «Вещдока» за внимание и доверие ко мне».

4. Сыграет на пианино любую песню.

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5. Спела на сцене Национальной оперы Украины.

«Была счастлива принять участие в праздничных концертах «На Интере – Главная елка страны» и «Победа. Одна на всех». Благодаря участию в мероприятиях телеканала выступала на легендарной сцене Национального театра оперы и балета Украины и Киевского национального академического театра оперетты. У меня особое отношение к этим подмосткам. В самых дерзких мечтах я и представить себе такого не могла!» – признается Жанна Тихонова.

От всей души поздравляем телеведущую с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья и новых успешных проектов!