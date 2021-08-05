Звезда «Крепостной» Стас Боклан: Я в себе нашел нотки мерзопакостности

Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера продолжения костюмированной мелодрамы «Крепостная» — «Кріпосна. Жадана любов».

Зрители вновь увидят своих любимых персонажей и захватывающую сюжетную линию любви, свободы во времена викторианской эпохи. Один из главных актёров сериала « Крепостная » Стас Боклан поделился своими ощущениями от съемок, признался, в чем же секрет невероятного успеха проекта, а также схож ли его персонаж с ним лично. Интервью Станислава Боклана — в нашем материале.

Станислав Боклан сыграл множество замечательных ролей в кино и театре. За значительный личный вклад в культурное развитие страны ему присвоили звание заслуженного артиста Украины, а позже — народного артиста. В масштабной костюмированной мелодраме «Крепостная» зритель увидел актёра в новом амплуа — богатого и жестокого помещика Петра Червинского.

Его герой был одинаково строг и беспощаден к своим крепостным и своей собственной семье. Он сложный и очень сильный человек, который пытался вырастить сына таким же. Однако столь категоричный и принципиальный мужчина влюбился в молодую провокационную талантливую личность, что стало открытым адюльтером. Большая увлеченность Петра Ларисой Яхонтовой привела к смерти его супруги — Анны Червинской. Но и это не остановило помещика. Он женился на молодой актрисе и уехал с ней в Париж.

Грандиозный успех первых двух сезонов заставил зрителя с замиранием сердца ждать продолжения истории. Стас Боклан поделился своими впечатлениями о 1 и 2 сезоне костюмированной мелодрамы.

Всегда важно же послевкусие работы, отголоски в зрительском интересе. Не только в нашей стране были прекрасные отзывы. Радует то, что продукт получился достойным, что немаловажно. Это не только моя работа, это работа большой команды. Больших “шероховатостей” в прошлом сезоне не было, все были рады встречать друг друга на съемочной площадке. Надеюсь, что в этом сезоне будет то же самое, — признается Стас Боклан.

В новом сезоне история обещает быть еще более интересной, захватывающей и эмоциональной. Ведь вернется Петр Червинский, который еще не знает о смерти своего сына — Григория. Заставит ли это героя измениться?

Очень сложно человеку поменяться кардинально, потому что он уже достаточно зрелый мужчина и тверд в своих каких-то поступках и проявлениях характера. И, скорее всего, тверд в видении мира как такового. Он считает людей таковыми, и поэтому изменить его сознание очень сложно», — комментирует актер.

Сыграть столь жестокого помещика — дело не из легких. Безусловно, работа над негативным персонажем куда интереснее. Но можно ли считать Петра Червинского негативным? Субъективное восприятие актерами своих героев всегда вызывает особый интерес. Стас Боклан признается, что имеет двоякое отношение к Петру и вот почему:

Я его терпеть не могу и одновременно очень люблю этого персонажа, потому что он дал мне возможность просто быть совсем другим, разительно отличаться от всех других персонажей и других ролей, которые я играю. Жесткий. Я в себе нашел такие нотки мерзопакостности, и меня это с одной стороны порадовало, что я такой, как все, и ничего особенного во мне нет. Я, оказывается, не рахат-лукум, и далеко не рахат-лукум все, что во мне! Спасибо создателям проекта. Я считаю, что проект “Крепостная” жизнеутверждающий, потому что в любом случае любовь, дружба победят. Победят зло, ненависть и предательство», — заключил Станислав.