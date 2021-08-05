Звезда «Крепостной» Стас Боклан: Я в себе нашел нотки мерзопакостности
Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера продолжения костюмированной мелодрамы «Крепостная» — «Кріпосна. Жадана любов».
Станислав Боклан сыграл множество замечательных ролей в кино и театре. За значительный личный вклад в культурное развитие страны ему присвоили звание заслуженного артиста Украины, а позже — народного артиста. В масштабной костюмированной мелодраме «Крепостная» зритель увидел актёра в новом амплуа — богатого и жестокого помещика Петра Червинского.
Его герой был одинаково строг и беспощаден к своим крепостным и своей собственной семье. Он сложный и очень сильный человек, который пытался вырастить сына таким же. Однако столь категоричный и принципиальный мужчина влюбился в молодую провокационную талантливую личность, что стало открытым адюльтером. Большая увлеченность Петра Ларисой Яхонтовой привела к смерти его супруги — Анны Червинской. Но и это не остановило помещика. Он женился на молодой актрисе и уехал с ней в Париж.
Всегда важно же послевкусие работы, отголоски в зрительском интересе. Не только в нашей стране были прекрасные отзывы. Радует то, что продукт получился достойным, что немаловажно. Это не только моя работа, это работа большой команды. Больших “шероховатостей” в прошлом сезоне не было, все были рады встречать друг друга на съемочной площадке. Надеюсь, что в этом сезоне будет то же самое, — признается Стас Боклан.
Очень сложно человеку поменяться кардинально, потому что он уже достаточно зрелый мужчина и тверд в своих каких-то поступках и проявлениях характера. И, скорее всего, тверд в видении мира как такового. Он считает людей таковыми, и поэтому изменить его сознание очень сложно», — комментирует актер.
Я его терпеть не могу и одновременно очень люблю этого персонажа, потому что он дал мне возможность просто быть совсем другим, разительно отличаться от всех других персонажей и других ролей, которые я играю. Жесткий. Я в себе нашел такие нотки мерзопакостности, и меня это с одной стороны порадовало, что я такой, как все, и ничего особенного во мне нет. Я, оказывается, не рахат-лукум, и далеко не рахат-лукум все, что во мне! Спасибо создателям проекта. Я считаю, что проект “Крепостная” жизнеутверждающий, потому что в любом случае любовь, дружба победят. Победят зло, ненависть и предательство», — заключил Станислав.