Платья, которые испортят лучшую фигуру

Платья, которые могут испортить самую лучшую фигуру

Некоторые фасоны платьев делают фигуру менее женственной и подчеркивают недостатки.

Платье-мешок

Бесформенное платье из трикотажа, которое по внешнему виду напоминают мешок, едва ли украсит даже очень сексуальную фигуру.

В таком наряде ее просто не будет видно!

Если вы предпочитаете платья свободного кроя, остановите выбор на трапеции.

Платье-свитер

Девушка в вязаном платье с высоким горлом и «косами» будет выглядеть более полной, чем есть на самом деле.

Если верить дизайнерам, то вязаные платья добавляют не только вес, но еще и возраст!

В качестве альтернативы предлагаем модели из плотного трикотажа.

Платья, которые могут испортить самую лучшую фигуру

Платье-рубашка с коротким рукавом

Со стороны такое платье будет смотреться как рабочая форма.

Если остановитесь на изделии со свободными короткими рукавами, то визуально увеличите руки, а плечи сделаете более широкими.

Советуем носить такие платья только дома, а на улицу выходить в платье-рубашке с длинными рукавами.

Платье-футболка

Осторожнее с этим, такая одежда хорошо подходит для каких-нибудь садовых или дачных работ, но не для выхода в город.

Женственным вариантом для жаркой погоды станет сарафан или платье свободного кроя длины миди.

Платья, которые могут испортить самую лучшую фигуру

Напомним,