Платья, которые испортят лучшую фигуру
Некоторые фасоны платьев делают фигуру менее женственной и подчеркивают недостатки.
Платье-мешокплатье из трикотажа, которое по внешнему виду напоминают мешок, едва ли украсит даже очень сексуальную фигуру.
В таком наряде ее просто не будет видно!
Если вы предпочитаете платья свободного кроя, остановите выбор на трапеции.
Платье-свитер
Девушка в вязаном платье с высоким горлом и «косами» будет выглядеть более полной, чем есть на самом деле.
Если верить дизайнерам, то вязаные платья добавляют не только вес, но еще и возраст!
В качестве альтернативы предлагаем модели из плотного трикотажа.
Платье-рубашка с коротким рукавом
Если остановитесь на изделии со свободными короткими рукавами, то визуально увеличите руки, а плечи сделаете более широкими.
Советуем носить такие платья только дома, а на улицу выходить в платье-рубашке с длинными рукавами.
Платье-футболка
Осторожнее с этим, такая одежда хорошо подходит для каких-нибудь садовых или дачных работ, но не для выхода в город.
Женственным вариантом для жаркой погоды станет сарафан или платье свободного кроя длины миди.
Напомним,