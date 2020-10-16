Модные осенние платья: тренды 2020
Осеннее платье может быть женственным, утонченным и стильным.
1. Твид и шерстьНаряды, сочетающие в себе твид и шерсть, остаются невероятно актуальными. Такая модель позволит вам выглядеть женственно, даже если столбик термометра уже опустился до десяти градусов выше нуля.
2. Кожаное платье
Кожаное платье никого не удивит, верно, но в этом сезоне модельеры постарались сделать классику гораздо интереснее.
Добавилось множество новых фасонов, вы можете выбрать смелое мини для комбинации с высокими сапогами или лаконичное платье-рубашку, актуальное на любой бизнес-встрече или ланче.
3. Трикотажный наряд с высоким воротом
Выбирайте наряды пастельных и теплых оттенков.
4. Платье-футляр для бизнес-леди
Конечно, платье-футляр не теряет своей популярности в любое время года, куда же без него современным бизнес-леди?
Осенью советуем отдать предпочтение миди и макси с поясом на талии.
Напомним,