Осеннее платье может быть женственным, утонченным и стильным.

1. Твид и шерсть

2. Кожаное платье

Наряды , сочетающие в себе твид и шерсть, остаются невероятно актуальными. Такая модель позволит вам выглядеть женственно, даже если столбик термометра уже опустился до десяти градусов выше нуля.

Кожаное платье никого не удивит, верно, но в этом сезоне модельеры постарались сделать классику гораздо интереснее.

Добавилось множество новых фасонов, вы можете выбрать смелое мини для комбинации с высокими сапогами или лаконичное платье-рубашку, актуальное на любой бизнес-встрече или ланче.

Модные осенние платья: тренды 2020 / pixabay.com

3. Трикотажный наряд с высоким воротом

Натуральная ткань, красивый фасон и, конечно, высокий воротник, защищающий от холодного ветра, что еще нужно для прогулки в октябре?

Выбирайте наряды пастельных и теплых оттенков.

4. Платье-футляр для бизнес-леди

Конечно, платье-футляр не теряет своей популярности в любое время года, куда же без него современным бизнес-леди?

Осенью советуем отдать предпочтение миди и макси с поясом на талии.

Модные осенние платья: тренды 2020 / pixabay.com

Напомним,