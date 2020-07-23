В Украине планируют повысить штраф за нарушение ПДД: какой будет новая сумма

23 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
В Украине планируют повысить штраф за нарушение ПДД: какой будет новая сумма
В Украине планируют повысить штраф за нарушение ПДД: какой будет новая сумма
Pinterest

В последнее время автомир буквально сокрушается от целого ряда нововведений для водителей и всяческих непонятных вопросов. Среди них - и вопрос о штрафах.

Читайте такжеКакие изменения ждут водителей на дорогах: новые сюрпризы со штрафами
Действительно, парламент поддержал законопроект, который предусматривает повышение штрафов за отсутствие мотошлемов либо пристегнутых ремней безопасности. Теперь цифра возрастет с 3 до 30 прожиточных минимумов. То есть, это не 51, а 510 гривен. 

Также, как указывают источники, водителям может грозить более существенный штраф за вождение автомобиля, который зарегистрирован не по правилам. Похожая ситуация коснется и водителей, у которых нет номерных знаков. Для них предусмотренные штрафы подняли с 170 до 510 гривен. При повторном нарушении сумма будет составлять уже 680 гривен вместо заявленных ранее 255. 

Читайте такжеВ Украине изменили правила получения водительских прав
Однако, наиболее болезненным для кошелька нововведением стал штраф за превышение скорости более 50 км/час по городу. За грубое нарушение водителю грозит штраф в 3400 гривен. Аналогичная сумма грозит водителям, скрывшимся с места ДТП. При последних обстоятельствах тот и вовсе может лишиться прав на полгода года либо получить штраф на 15 суток.

Ранее сообщалось, что по всей Украине планируется установить более 1000 камер видеофиксации, которые смогут контролировать скорость водителей на дороге. 

Напомним, 

Облако тегов

Украина советы дороги водители и штрафы дороги в Киеве авто

Материалы по теме

Тренды 2020: ТОП-3 стильных головных убора для города и пляжа
Lifestyle

Тренды 2020: ТОП-3 стильных головных убора для города и пляжа
Apple встроит ключи от машины в смартфон: все, что вы должны знать о функции CarKey
АвтоЛеди

Apple встроит ключи от машины в смартфон: все, что вы должны знать о функции CarKey
Психологи назвали четыре признака идеальных отношений: возможно, речь о ваших
Психология

Психологи назвали четыре признака идеальных отношений: возможно, речь о ваших
Какие продукты важно добавить в мужской рацион для потенции: ТОП-5 советов
ЗОЖ

Какие продукты важно добавить в мужской рацион для потенции: ТОП-5 советов

Популярное на сайте

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK