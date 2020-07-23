В Украине планируют повысить штраф за нарушение ПДД: какой будет новая сумма
В последнее время автомир буквально сокрушается от целого ряда нововведений для водителей и всяческих непонятных вопросов. Среди них - и вопрос о штрафах.
Также, как указывают источники, водителям может грозить более существенный штраф за вождение автомобиля, который зарегистрирован не по правилам. Похожая ситуация коснется и водителей, у которых нет номерных знаков. Для них предусмотренные штрафы подняли с 170 до 510 гривен. При повторном нарушении сумма будет составлять уже 680 гривен вместо заявленных ранее 255.
Ранее сообщалось, что по всей Украине планируется установить более 1000 камер видеофиксации, которые смогут контролировать скорость водителей на дороге.
Напомним,