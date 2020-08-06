В Украине появилась интерактивная карта для уменьшения ДТП на дорогах

6 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
В Украине появилась интерактивная карта для уменьшения ДТП на дорогах
В Украине появилась интерактивная карта для уменьшения ДТП на допогах
pixabay.com

Правительство всячески старается упростить и обезопасить жизнь граждан на дорогах Украины.

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Совсем недавно Министр инфрастктуры заявил об открытии нового проекта с онлайн-картой, которая станет настоящей находкой для водителя. 

Теперь украинцы могут самостоятельно следить за состоянием безопасности на дорогах в любом городе страны. На сайте Сервиса открытых данных появился раздел "Улучшение безопасности дорожного движения", в котором размещается и интерактивная карта. На ней обозначаются все объекты инфраструктуры для предотвращения аварийных ситуаций на дороге. 

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Также министр заявил, что на карте в скором времени можно будет увидеть все данные об исполнителях и статус объектов.

"Безопасные и качесвтенные дороги – наш главный приоритет. В этом году мы возобнолвяем рекордное количество киллометров автопутей, поэтому должны заботиться о безопасности людей на дорогах. Чтобы каждый мог следить за улучшением ситуации безопасности на дорогах, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли", – комментирует на странице сайта Криклий. 

Ранее в Украине уже установили более тысячи камер фото- и видеофиксации. Также будущие водители теперь будут сдавать на права при автоматической видеофиксации факта сдачи как теории, так и практики. 

Напомним, 

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