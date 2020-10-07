В Украине могут увеличить максимальную разрешенную скорость в населенных пунктах
На сегодняшний день в Украине в населенных пунктах разрешается максимальная скорость – 50 км/ч.
По словам заместителя главы Координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимира Караваева, на магистральных дорогах максимальную допустимую скорость в ближайшем будущем могут увеличить до 100 км/ч, а на улицах общегородского значения – поднять до 80 км/ч.
Будем брать во внимание классификацию дорог. Но не во всех городах она утверждена. Сначала решим эту проблему, потом вводем разграничение предельной скорости.
Напомним,