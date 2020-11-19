В Украине хотят сделать замену резины обязательной
19 ноября 2020 10:30
В Украине хотят сделать замену резины обязательной
pixabay.com
Вскоре в Украине могут принять закон, который обязывает водителей менять резину два раза в год.
ДТП, поэтому ее использование могут сделать в Украине обязательным. Об этом заявил заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий в социальной сети.
По словам Билошицкого, есть сразу несколько факторов, подтверждающих надобность сезонных шин:
- зимняя резина лучше сцепляется с дорогой зимой,
- если температура упала ниже семи градусов, летняя резина «дубеет»,
- у летней резины в зимнее время удлиняется тормозной путь,
- зимняя резина надежнее в снежную погоду.
Водители, которые не меняют резину, увеличивают свои риски попасть в дорожное происшествие, поскольку любые маневры на дороге выполнять сложнее, особенно в гололед и снегопад.
Напомним,