В Украине хотят сделать замену резины обязательной

19 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
В Украине хотят сделать замену резины обязательной
В Украине хотят сделать замену резины обязательной
pixabay.com

Вскоре в Украине могут принять закон, который обязывает водителей менять резину два раза в год.

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Замена сезонной резины помогает уменьшить количество ДТП, поэтому ее использование могут сделать в Украине обязательным. Об этом заявил заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий в социальной сети.

По словам Билошицкого, есть сразу несколько факторов, подтверждающих надобность сезонных шин: 

  • зимняя резина лучше сцепляется с дорогой зимой,
  • если температура упала ниже семи градусов, летняя резина «дубеет»,
  • у летней резины в зимнее время удлиняется тормозной путь,
  • зимняя резина надежнее в снежную погоду.

Водители, которые не меняют резину, увеличивают свои риски попасть в дорожное происшествие, поскольку любые маневры на дороге выполнять сложнее, особенно в гололед и снегопад.

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Поскольку водители не на сезонной резине подвергают опасности всех участников дорожного движения, Билошицкий предложил ввести на законодательном уровне обязательную замену резины.

Напомним,

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