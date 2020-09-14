Рекордно дорогое ДТП с компенсацией в 3,5 млн евро: Bugatti и Porsche столкнулись на дороге в Швейцарии
На Швейцарском перевале Сен-Готард произошло дорогое ДТП, не смогли разминуться Bugatti Chiron, Porsche 911 Cabrio и Mercedes-Benz C-Class.
Собственно, обогнать у водителя Bugatti так никого и не вышло, ведь в это самое время аналогичный маневр решил сделать и мужчина за рулем Porsche, в ходе ДТП досталось не только двум нарушителям правил дорожного движения, но и одной из машин, которую они стремились опередить, Mercedes.
Напомним,