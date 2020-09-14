Рекордно дорогое ДТП с компенсацией в 3,5 млн евро: Bugatti и Porsche столкнулись на дороге в Швейцарии

Рекордно дорогое ДТП с компенсацией в 3,5 млн евро: Bugatti и Porsche столкнулись в Швейцарии

На Швейцарском перевале Сен-Готард произошло дорогое ДТП, не смогли разминуться Bugatti Chiron, Porsche 911 Cabrio и Mercedes-Benz C-Class.

Местные СМИ сообщили, что спровоцировал ДТП водитель машины Bugatti, он пошел на обгон сразу трех автомобилей, однако на этом участке дороги нанесена сплошная разметка, обгон транспортных средств запрещен.

Собственно, обогнать у водителя Bugatti так никого и не вышло, ведь в это самое время аналогичный маневр решил сделать и мужчина за рулем Porsche, в ходе ДТП досталось не только двум нарушителям правил дорожного движения, но и одной из машин, которую они стремились опередить, Mercedes.

Самые сильные повреждения получил Porsche 911 Cabrio, общий ущерб оценили почти в 3,5 млн евро. Страховые, наверное, в шоке.

Напомним,