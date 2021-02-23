10 причин, когда водитель действительно должен остановиться по требованию полицейского в Украине

23 февраля 2021 10:30 Алла Лысак
10 причин, когда водитель действительно должен остановиться по требованию полицейского в Украине
10 причин, когда водитель действительно должен остановиться по требованию полицейского
pixabay.com

Каждый водитель должен запомнить основания для остановки автомобиля по требованию полицейского.

Действующие пункты прописаны в законе Украины «О национальной полиции».

Для остановки авто должны быть основания.

Читайте такжеКогда и как лучше покупать машину: 5 советов для автолюбителей
1. Водитель нарушил ПДД.

2. Инспектор заметил очевидные признаки технической неисправности авто.

3. Водитель или пассажир причастен к ДТП или другому правонарушению.

4. Транспортное средство находится в угоне.

5. Инспектору нужно опросить водителя или пассажира по поводу ДТП или обстоятельств другого правонарушения (как свидетелей).

6. Для привлечения водителя к оказанию помощи другим участникам движения.

7. Если выдано решение об ограничении или запрете движения.

8. Груз закреплен так, что представляет опасность для участников дорожного движения.

Читайте такжеТОП-5 автомобильных новостей Украины за 2020 год: если вы пропустили
9. Отсутствуют или неправильно используются световые или звуковые сигналы авто.

10. Чтобы проверить автомобиль с иностранными номерными знаками.

Отметим, что профилактические остановки в Украине отменены.

Напомним,

Облако тегов

автомобиль водитель закон водительские права автомобильные новости

Материалы по теме

Как правильно размораживать автомобиль зимой: лайфхаки
АвтоЛеди

Как правильно размораживать автомобиль зимой: лайфхаки
ТОП-5 автомобильных новостей Украины за 2020 год: если вы пропустили
АвтоЛеди

ТОП-5 автомобильных новостей Украины за 2020 год: если вы пропустили
Китай впервые испытал полностью беспилотные автомобили
АвтоЛеди

Китай впервые испытал полностью беспилотные автомобили
Молодая жена Виктора Павлика рассекретила пол их будущего малыша – видео
Новости

Молодая жена Виктора Павлика рассекретила пол их будущего малыша – видео

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы
21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK