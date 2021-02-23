10 причин, когда водитель действительно должен остановиться по требованию полицейского в Украине
Каждый водитель должен запомнить основания для остановки автомобиля по требованию полицейского.
Действующие пункты прописаны в законе Украины «О национальной полиции».
Для остановки авто должны быть основания.
2. Инспектор заметил очевидные признаки технической неисправности авто.
3. Водитель или пассажир причастен к ДТП или другому правонарушению.
4. Транспортное средство находится в угоне.
5. Инспектору нужно опросить водителя или пассажира по поводу ДТП или обстоятельств другого правонарушения (как свидетелей).
6. Для привлечения водителя к оказанию помощи другим участникам движения.
7. Если выдано решение об ограничении или запрете движения.
8. Груз закреплен так, что представляет опасность для участников дорожного движения.
10. Чтобы проверить автомобиль с иностранными номерными знаками.
Отметим, что профилактические остановки в Украине отменены.
Напомним,