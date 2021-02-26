Как защитить машину от угона: советы от «Спецкора» – видео

Эксклюзив 26 февраля 2021 12:46 Александр Кива
Как защитить машину от угона: советы от «Спецкора» – видео
Как защитить машину от угона: советы от «Спецкора»
пресс-служба

За прошлый год полиция зафиксировала 2,5 тысячи автокраж, чуть меньше половины машин удалось отыскать.

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По статистике, чаще всего воруют японские авто, «Жигули» и «Ланосы». Журналисты новостей «Спецкор» на канале 2+2 пообщались с автоэкспертами и выяснили, что делать в случае угона машины и как подстраховаться до кражи.

Киевлянин Максим Шкварко уже год занимается поиском угнанных машин. Из 10 обращений шесть авто удается вернуть владельцам. По его словам, год назад чаще всего угоняли японские модели, сейчас – Hynday, KIA Mitsubisi. В полиции заявляют, что наибольшей популярностью среди воров пользуются «Жигули» и «Ланосы».

Решающую роль в поиске машины играет время. После звонка в полицию важно сразу самостоятельно объездить соседние дворы и пересмотреть записи из всех возможных камер наблюдения.

И если раньше преступники только сканировали простые сигналки, сегодня они взламывают целые защитные системы. Поэтому стоит установить полный противоугонный комплекс: сигнализацию, которая не сканируется код-грабберами, а также замки от капота, разные блокировки двигателя и дополнительные мобилайзеры.

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Кроме того, нужно сделать еще одну авторизацию при посадке в авто. Без индивидуального пин-кода машина точно не уедет.

 

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