Многие студенты автошкол столкнулись с трудностями во время сдачи экзамена из-за изменений в процессе получения прав.

С 6 апреля в Украине изменились правила получения водительского удостоверения, в теоретической части экзамена появились новые вопросы, с которыми не смогли справиться многие украинские будущие водители.

В МВД сообщили, что в экзаменационных билетах новые вопросы появились в темах, касающихся ПДД, устройства и эксплуатации ТС, основ безопасного вождения, оказания медицинской помощи при ДТА и основ права.

СМИ со ссылкой на студентов отмечают, что в билетах на самую востребованную категорию «В» внезапно появились вопросы, на которые должны знать ответ водители категорий «С» (грузовики) и даже «D» (автобусы).

Может ли водитель троллейбуса продавать билеты во время движения? Сколько времени может отдыхать в дороге водитель автобуса или крупногабаритного грузовика? Со скольки лет водителю позволено перевозить организованные колонны детей? Со скольки лет дети могут сами ездить на автобусе?

Без специальной подготовки ответы на эти вопросы люди не знают, жалуются студенты.

Тем временем на сайте МВД указанные выше вопросы относятся к категории «D». Остается надеяться, что оплошность в скором времени будет исправлена.

Напомним,