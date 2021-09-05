Как использовать электронные права - советы Джедаев
Теперь не страшно забыть дома водительские права и техпаспорт, ведь с 23 августа статус электронных документов приравняли к бумажным.
Чтобы права и техпаспорт были всегда под рукой, нужно зарегистрироваться в приложении «Дія» через Интернет-банкинг. Также авторизоваться можно с помощью NFC. Для этого нужно приложить ID-паспорт к телефону — «Дія» автоматически подтянет все документы.
Инспекторы могут посмотреть водительские права, просканировав QR-код специальным устройством с «Дії» на Вашем телефоне.
Главное — садясь за руль, не забыть посмотреть уровень заряда батареи на смартфоне!
Электронные водительские права: преимущества и недостатки — видео