Как использовать электронные права - советы Джедаев

Теперь не страшно забыть дома водительские права и техпаспорт, ведь с 23 августа статус электронных документов приравняли к бумажным.

Журналисты программы « Джедаи » на телеканале 2+2 рассказали, как правильно пользоваться цифровыми документами.

Чтобы права и техпаспорт были всегда под рукой, нужно зарегистрироваться в приложении «Дія» через Интернет-банкинг. Также авторизоваться можно с помощью NFC. Для этого нужно приложить ID-паспорт к телефону — «Дія» автоматически подтянет все документы.

Инспекторы могут посмотреть водительские права, просканировав QR-код специальным устройством с «Дії» на Вашем телефоне.

Если у Вас нет сети или QR-код не считывается, достаточно показать удостоверение с телефона. Инспектор полиции может позвонить в дежурную часть, где проверят серию и номер Ваших водительских прав и техпаспорта.

Главное — садясь за руль, не забыть посмотреть уровень заряда батареи на смартфоне!

Электронные водительские права: преимущества и недостатки — видео