Как использовать электронные права - советы Джедаев

Эксклюзив 5 сентября 2021 20:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Как использовать электронные права - советы Джедаев
Как использовать электронные права - советы Джедаев
пресс-служба

Теперь не страшно забыть дома водительские права и техпаспорт, ведь с 23 августа статус электронных документов приравняли к бумажным.

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Журналисты программы «Джедаи» на телеканале 2+2 рассказали, как правильно пользоваться цифровыми документами.

Чтобы права и техпаспорт были всегда под рукой, нужно зарегистрироваться в приложении «Дія» через Интернет-банкинг. Также авторизоваться можно с помощью NFC. Для этого нужно приложить ID-паспорт к телефону — «Дія» автоматически подтянет все документы.

Инспекторы могут посмотреть водительские права, просканировав QR-код специальным устройством с «Дії» на Вашем телефоне.

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Если у Вас нет сети или QR-код не считывается, достаточно показать удостоверение с телефона. Инспектор полиции может позвонить в дежурную часть, где проверят серию и номер Ваших водительских прав и техпаспорта.

Главное — садясь за руль, не забыть посмотреть уровень заряда батареи на смартфоне!

Электронные водительские права: преимущества и недостатки — видео

 

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