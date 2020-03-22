Любий, ми переїжджаємо: ведущие 1+1 рассказали, каким должен быть идеальный дом

В понедельник, 23 марта, в 11:20 на канале «1+1» состоится премьера реалити «Любий, ми переїжджаємо» - известного американского проекта, который в оригинале называется «House Hunters».

Накануне премьеры нового развлекательного реалити « Любий, ми переїжджаємо » ведущие телеканала «1+1» — Святослав Гринчук, Алексей Душка, Александр Преподобный — рассказали о главных требованиях при выборе дома мечты, а Даниэль Салем признался, в каких странах ему пришлось жить и работать перед тем, как он нашел квартиру в Украине.

Новое развлекательное реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо» станет для зрителей интересным приключением в самые разные уголки мира, которые можно посетить, не выходя из дома. По формату проекта, зрители наблюдают за тем, как влюбленные пары или супруги со всего мира принимают решения, выбирая новое жилье. Переезжая в новую страну, все они обращаются за помощью к местному агенту по недвижимости, который помогает героям найти новый дом. Пара сможет рассмотреть три предложенных варианта и выбрать себе жилье, наиболее удовлетворяющее их потребности.

Ведущий ТСН.Ранок Святослав Гринчук рассказал, на что обращает внимание в первую очередь при выборе идеального дома. Кроме стоимости арендованной квартиры или дома для него особенно важно еще и месторасположение: «Когда мы с семьей выбирали жилье, в первую очередь обращали внимание на логистику - чтобы было удобно добираться до офиса. По иронии судьбы, вскоре мне пришлось сменить место работы, поэтому сейчас трачу много времени на дорогу. Наше жилье нам очень нравится, поэтому решили не переезжать. Для нас важно, чтобы было светло и в квартиру попадали солнечные лучи. Когда-то мне приходилось жить в доме, который затенял другой дом - это очень неприятно», - признался телеведущий.

Святослав рассказал, что в его доме мечты обязательно должен быть балкон: «Я уверен, жена точно не захотела бы жить в квартире без балкона, а у меня еще к ее пожеланию есть свой бонус - я люблю старые открытые балконы, чтобы можно было выйти и фактически оказаться на улице. К сожалению, сейчас такие найти сложно». Никаких недоразумений относительно выбора жилья между супругами не возникало, даже когда им пришлось искать квартиру в аренду в незнакомом городе - Святослав с семьей переехал в столицу из Львова.

Ведущий программы «Їмо за сто» Алексей Душка сразу же отметил - для него главное просторная и большая кухня, а еще панорамные окна: «Для меня важно, чтобы в доме была большая светлая кухня с деревянной столешницей - я люблю готовить. Панорамные большие окна, через которые можно наслаждаться закатом солнца».

Также ведущий признался, что, в вопросах, связанных с ремонтом, полностью доверяет жене, она стилист-дизайнер, а потому всегда профессионально относится к любым изменениям в доме: «Обычно, жена просто показывает мне варианты и мы уже вместе их согласовываем. Когда делали ремонт на кухне, пересмотрели почти 500 фотографий - собрали все пожелания и идеи и получили вариант, который удовлетворил всех».

Ведущий программы «Гроші» Александр Преподобный назвал свои ТОП-3 критерия идеального жилья. Для него важно, чтобы рядом с домом было место для парковки автомобиля, удобная транспортная развязка, минимум две комнаты, или хотя бы большая кухня. Александр признался, ему нравится квартиры в многоэтажках с видом на город: «В квартире должно быть минимум две комнаты или большая кухня, в которой ты можешь уединиться даже от очень любимого человека. Для меня важно иметь свой уголок, в котором тебя никто не трогает, где можно сесть с ноутбуком и поработать - это твоя зона уединения».

А еще телеведущий вспомнил забавный случай из жизни, как выбирал квартиру с девушкой и решил самостоятельно завершить ремонт в ванной комнате, когда она поехала в командировку: «Мы занимались ремонтом вместе, ездили и выбирали все: цвет стен, плитку и мягкую мебель. Затем она уехала в командировку на 2 недели, и я решил сделать ванную комнату самостоятельно: сначала душ - стойку для душевого распылителя под свой рост, куда девушка просто не дотягивалась, а потом еще и установил раковину так, чтобы под ней помещалась стиральная машина. То есть поднял ее сантиметров на 20 вверх - девушка чуть доставала до него локтями. С ней мы, кстати, разошлись», - с улыбкой вспоминает Александр.

Эксперт программы «Одруження наосліп» Даниэль Салем тоже поделился воспоминаниями и рассказал, в каких странах ему пришлось жить, чтобы наконец поселиться в Украине: «Я жил во многих странах: во Франции, Турции, Марокко. Каждый раз переезжал только через новую работу. Например, было время, когда я в Турции на рынке продавал джинсы, а в Марокко красил кожу. Тогда мне было не до особого комфорта, я пытался жить прямо на работе, чтобы сэкономить деньги. Главный критерий тогда был - чтобы было тепло. Сейчас я уже много лет живу в Одессе и никуда не переезжаю. В нашей семье просторная светлая квартира, которую помог подобрать агент по недвижимости. В нее хочется каждый раз возвращаться».

Смотрите развлекательное реалити-шоу «

» с понедельника по пятницу в 11:20 на канале «1+1» и путешествуйте красивыми уголками мира не выходя из дома.