Полезная программа: чем полезна соя и может ли она заменить мясо?

26 марта на «Интере» вышел новый выпуск «Полезной программы» – о сое, популярной во всем мире бобовой культуре, из которой делают заменители мяса и молока, а также традиционные блюда: тофу, темпе, мисо и соусы.

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Первые упоминания о сое появились более 6 тыс. лет назад на Востоке. Китайский император Та Теоу даже провозгласил эту культуру священной! Маленькие зерна действительно творили чудеса. Они позволили многочисленному народу справиться с голодом, укрепить здоровье и стать одной из самых долгоживущих наций на земле. А все потому, что в этих бобах есть масса полезных веществ: витамин молодости Е, калий, кальций, магний, фосфор и клетчатка, которая помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. И самое главное – белка в них содержится до 40% от общей массы. При этом сухие соевые продукты могут храниться до одного года, поэтому ими, как и гречкой, можно запастись впрок, чтобы в условиях карантина не ходить лишний раз в магазин. Но может ли соя полностью заменить мясо или рыбу?

«Соя – белковый продукт, в котором есть всевозможные аминокислоты, – говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко. – Но в отличие от мяса она не содержит железа, витамина В12, цинка, поэтому не является полноценной заменой животного белка. Однако соя поможет разнообразить питание и обогатить организм ценными веществами, так как растительные белки легче усваиваются и не снабжают организм насыщенными жирами и вредным холестерином».

Сейчас «золотые бобы» – важная составляющая в рационе питания людей по всему миру. Напитки на соевом молоке, соевые котлеты и тофу – верные спутники здорового образа жизни благодаря своим питательным свойствам. Но чтобы получить пользу от соевых продуктов и не навредить своему организму, нужно научиться их правильно выбирать.

На что обращать внимание при покупке продуктов из сои, рассказала Мария Янчик, эксперт по качеству и безопасности продуктов питания:

1. Соевые бобы. Лучше всего выбирать в прозрачной упаковке или на развес, чтобы внимательно рассмотреть продукт. Качественные зерна сои должны быть целыми, без повреждений или сколотых участков, их поверхность – гладкой, сухой и блестящей. Среди бобов не должно быть песчинок или другого мусора. А вот цвет сои нисколько не влияет на ее вкусовые свойства – она может быть от кремового до серовато-желтого оттенка и даже черной.

2. Сухое соевое мясо. Его производят в промышленных условиях из соевой муки. В магазинах продают в высушенном виде. Поэтому перед приготовлением маленькие кусочки замачивают в воде, чтобы они приняли первоначальную форму — гуляша, бифштекса или отбивных. При выборе соевого мяса нужно смотреть, не раскрошилось ли оно в упаковке. Кусочки мяса обязательно должны быть цельными.

3. Соевое молоко. При покупке надо внимательно читать информацию о составе, не всегда молоко производится исключительно из сои и воды. Недобросовестные производители экономят и добавляют в продукт загустители, вкусовые подсластители, масло. Если на упаковке соевого молока указаны ингредиенты исключительно растительного происхождения – это качественный продукт.

4. Тофу. При выборе этого продукта обращайте внимание на его цвет. Свежий тофу – белый. Желтый цвет означает, что его уже замораживали, а потом разморозили. Лучше всего покупать тофу в вакуумной упаковке, а не в пластиковом контейнере с жидкостью.

Напомним,