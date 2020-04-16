Из-за карантина в Украине происходят массовые увольнения. Предприятия, работа которых сейчас под запретом, вынуждены закрываться или сокращать производство.

Поэтому количество зарегистрированных безработных выросло в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом. Как избежать увольнения из-за карантина – рассказали в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Всего на бирже труда почти полмиллиона граждан — это только те, кто работал официально. Увольняют людей по разным причинам, иногда даже без объяснений. Правительство же до сих пор разрабатывает порядок финансирования по временной безработице.

В редакцию программы «Вікна-новини» часто поступают истории о том, как людей массово увольняют с их рабочих мест. Причем зачастую абсолютно без объяснений. Так, Сергей из Запорожья потерял работу из-за заболевания на обычное ОРВИ. В итоге руководство приняло решение уволить сотрудника.

Адвокат Дмитрий Яценко утверждает, что тех, кого увольняют без объяснения, имеют право оспаривать такие решения в суде: «Вполне возможно, что решение суда будет через полгода. Однако за это время истцу будет компенсирована его средняя заработная плата за время вынужденного прогула».

Программе «Вікна-новини» удалось связаться еще с одним увольняемым сотрудником. Елена из Ужгорода работала менеджером в коммерческом отделе предприятия. Девушка пожаловалась, что ее незаконно увольняют. Когда начался карантин, работала удаленно. Но неделю назад позвонило руководство и сообщило, что вынуждено с ней попрощаться. Но стоило корреспондентам программы «Вікон» связаться с коммерческим директором предприятия, как тот сообщил, что увольнять ее не будет.

В Министерстве юстиции объясняют, что карантин не дает работодателям никакого основания для увольнения. Разорвать трудовые отношения можно лишь при определенных обстоятельствах. Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец отмечает, что лишь при ликвидации или реорганизации предприятия есть юридические основания для увольнения сотрудника. То есть когда переформатируется работа, а работодатель не может предоставить прежние условия работнику, на которые он соглашался.

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