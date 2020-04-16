Как избежать увольнения из-за карантина?

16 апреля 2020 21:30 Александр Кива
Как избежать увольнения из-за карантина?
Как избежать увольнения из-за карантина?

Из-за карантина в Украине происходят массовые увольнения. Предприятия, работа которых сейчас под запретом, вынуждены закрываться или сокращать производство.

Читайте такжеОтправили в отпуск за свой счет на карантине — что делать
Поэтому количество зарегистрированных безработных выросло в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом. Как избежать увольнения из-за карантина – рассказали в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Всего на бирже труда почти полмиллиона граждан — это только те, кто работал официально. Увольняют людей по разным причинам, иногда даже без объяснений. Правительство же до сих пор разрабатывает порядок финансирования по временной безработице. 

В редакцию программы «Вікна-новини» часто поступают истории о том, как людей массово увольняют с их рабочих мест. Причем зачастую абсолютно без объяснений. Так, Сергей из Запорожья потерял работу из-за заболевания на обычное ОРВИ. В итоге руководство приняло решение уволить сотрудника. 

Адвокат Дмитрий Яценко утверждает, что тех, кого увольняют без объяснения, имеют право оспаривать такие решения в суде: «Вполне возможно, что решение суда будет через полгода. Однако за это время истцу будет компенсирована его средняя заработная плата за время вынужденного прогула». 

Программе «Вікна-новини» удалось связаться еще с одним увольняемым сотрудником. Елена из Ужгорода работала менеджером в коммерческом отделе предприятия. Девушка пожаловалась, что ее незаконно увольняют. Когда начался карантин, работала удаленно. Но неделю назад позвонило руководство и сообщило, что вынуждено с ней попрощаться. Но стоило корреспондентам программы «Вікон» связаться с коммерческим директором предприятия, как тот сообщил, что увольнять ее не будет.         

Читайте такжеРевизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)
В Министерстве юстиции объясняют, что карантин не дает работодателям никакого основания для увольнения. Разорвать трудовые отношения можно лишь при определенных обстоятельствах. Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец отмечает, что лишь при ликвидации или реорганизации предприятия есть юридические основания для увольнения сотрудника. То есть когда переформатируется работа, а работодатель не может предоставить прежние условия работнику, на которые он соглашался.  

Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.

Облако тегов

карантин коронавирус как избежать увольнения увольнение увольнение во время карантина увольнение в Украине

Материалы по теме

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сержа Куницына
Киноперсона

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сержа КуницынаЭксклюзив
Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)
Телешоу

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK