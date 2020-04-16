Как избежать увольнения из-за карантина?
Из-за карантина в Украине происходят массовые увольнения. Предприятия, работа которых сейчас под запретом, вынуждены закрываться или сокращать производство.
Всего на бирже труда почти полмиллиона граждан — это только те, кто работал официально. Увольняют людей по разным причинам, иногда даже без объяснений. Правительство же до сих пор разрабатывает порядок финансирования по временной безработице.
В редакцию программы «Вікна-новини» часто поступают истории о том, как людей массово увольняют с их рабочих мест. Причем зачастую абсолютно без объяснений. Так, Сергей из Запорожья потерял работу из-за заболевания на обычное ОРВИ. В итоге руководство приняло решение уволить сотрудника.
Адвокат Дмитрий Яценко утверждает, что тех, кого увольняют без объяснения, имеют право оспаривать такие решения в суде: «Вполне возможно, что решение суда будет через полгода. Однако за это время истцу будет компенсирована его средняя заработная плата за время вынужденного прогула».
Программе «Вікна-новини» удалось связаться еще с одним увольняемым сотрудником. Елена из Ужгорода работала менеджером в коммерческом отделе предприятия. Девушка пожаловалась, что ее незаконно увольняют. Когда начался карантин, работала удаленно. Но неделю назад позвонило руководство и сообщило, что вынуждено с ней попрощаться. Но стоило корреспондентам программы «Вікон» связаться с коммерческим директором предприятия, как тот сообщил, что увольнять ее не будет.
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