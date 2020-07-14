Какие бьюти-секреты облегчат вашу жизнь уже сейчас

14 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Какие бьюти-секреты облегчат вашу жизнь уже сейчас
Какие бьюти-секреты облегчат вашу жизнь уже сейчас
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Очень часто мы тратим куда больше времени на уход за собой, чем могли бы.

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Хотите узнать, как сэкономить на времени выполнения ежедневных бьюти-процедур, но при этом не потерять в их качестве? Тогда обязательно присмотритесь к следующим лайфхакам

Глаза 

Если у вас закончилась неожиданно подводка для глаз, воспользуйтесь тушью для ресниц и кисточкой. Она должна быть тонкой, чтобы беспрепятственно войти во флакончик. Эта манипуляция поможет нарисовать стрелку ничем не хуже обычной. 

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Хотите продлить жизнь вашей туши для ресниц? Тогда обязательно добавьте в нее несколько капель жидкости для линз. Она поможет вам избежать засыхания жидкости. 
А вот для улучшения самого эффекта туши, визажисты рекомендуют поместить ее в лифчик прежде, чем наносить. Это поможет ей стать теплее и легче наноситься на ресницы. 

Лицо 

Купили тональное средство на пару оттенков светлее? Это еще не повод его выбрасывать. Попробуйте смешать его с обычным увлажняющим кремом. Это поможет придать ему более светлый оттенок. 

Замазать синяки просто, если знать, как это правильно делать. А именно - как наносить консиллер. Забудьте о привычке рисовать дугу - средство нужно наносить только рисуя треугольник. 

Волосы

Если у вас жидкие волосы, а вы всячески хотите сделать их более пышными - нанесите на корни тени оттенка ваших волос. Это поможет визуально придать им большего объема. 

Собрать идеальный хвост просто. Достаточно зачесывать волосы при помощи зубной щетки. 
Напомним, 

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