Какие бьюти-секреты облегчат вашу жизнь уже сейчас
Очень часто мы тратим куда больше времени на уход за собой, чем могли бы.
Глаза
Если у вас закончилась неожиданно подводка для глаз, воспользуйтесь тушью для ресниц и кисточкой. Она должна быть тонкой, чтобы беспрепятственно войти во флакончик. Эта манипуляция поможет нарисовать стрелку ничем не хуже обычной.
Лицо
Купили тональное средство на пару оттенков светлее? Это еще не повод его выбрасывать. Попробуйте смешать его с обычным увлажняющим кремом. Это поможет придать ему более светлый оттенок.
Замазать синяки просто, если знать, как это правильно делать. А именно - как наносить консиллер. Забудьте о привычке рисовать дугу - средство нужно наносить только рисуя треугольник.
Волосы
Если у вас жидкие волосы, а вы всячески хотите сделать их более пышными - нанесите на корни тени оттенка ваших волос. Это поможет визуально придать им большего объема.