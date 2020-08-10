Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели

Похудение должно быть здоровым.

Не заставляйте себя

А чтобы сделать его таковым, нужно следовать парочке золотых правил

Главный секрет здорового и счастливого похудения - не худеть умышленно. Не нужно через силу пить 2 литра воды в день и питаться только зеленью. Это, как минимум, плохо для вашего психологического здоровья, а как максимум – вы быстро сорветесь и только больше наберете.

Не есть после 18:00

Изнурять себя тренировками

Вы можете даже поужинать в 8-9 вечера. Во-первых, это лучше, чем пропускать прием пищи, в принципе. А во-вторых, если вы хотите действительно худеть без вреда для здоровья, то этот способ является наиболее эффективным. Почему? Все просто. Организм работает по принципу часиков. То есть, вам надо в определенное время подбрасывать ему топливо, на котором он будет работать. Без него вы замедляете ваш метаболизм и только ухудшаете ситуацию.

Они будут эффективными только тогда, когда вы действительно захотите заняться вашей фигурой. В противно случае, силовые и кардионагрузки будут лишней тратой здоровья и сил.

Разделять продукты на вредные и полезные

Конечно, вы понимаете, что брокколи куда полезнее кусочка торта. Но не нужно ставить себе психологические барьеры и вешать на еду ярлыки "полезного" и "неполезного".

Напомним,