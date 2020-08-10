Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
Похудение должно быть здоровым.
Не заставляйте себя
Главный секрет здорового и счастливого похудения - не худеть умышленно. Не нужно через силу пить 2 литра воды в день и питаться только зеленью. Это, как минимум, плохо для вашего психологического здоровья, а как максимум – вы быстро сорветесь и только больше наберете.
Не есть после 18:00
Изнурять себя тренировками
Они будут эффективными только тогда, когда вы действительно захотите заняться вашей фигурой. В противно случае, силовые и кардионагрузки будут лишней тратой здоровья и сил.
Разделять продукты на вредные и полезные
Конечно, вы понимаете, что брокколи куда полезнее кусочка торта. Но не нужно ставить себе психологические барьеры и вешать на еду ярлыки "полезного" и "неполезного".
Напомним,