Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели

10 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
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Похудение должно быть здоровым.

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А чтобы сделать его таковым, нужно следовать парочке золотых правил

Не заставляйте себя

Главный секрет здорового и счастливого похудения - не худеть умышленно. Не нужно через силу пить 2 литра воды в день и питаться только зеленью. Это, как минимум, плохо для вашего психологического здоровья, а как максимум – вы быстро сорветесь и только больше наберете. 

Не есть после 18:00 

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Вы можете даже поужинать в 8-9 вечера. Во-первых, это лучше, чем пропускать прием пищи, в принципе. А во-вторых, если вы хотите действительно худеть без вреда для здоровья, то этот способ является наиболее эффективным. Почему? Все просто. Организм работает по принципу часиков. То есть, вам надо в определенное время подбрасывать ему топливо, на котором он будет работать. Без него вы замедляете ваш метаболизм и только ухудшаете ситуацию. 

Изнурять себя тренировками 

Они будут эффективными только тогда, когда вы действительно захотите заняться вашей фигурой. В противно случае, силовые и кардионагрузки будут лишней тратой здоровья и сил. 

Разделять продукты на вредные и полезные 

Конечно, вы понимаете, что брокколи куда полезнее кусочка торта. Но не нужно ставить себе психологические барьеры и вешать на еду ярлыки "полезного" и "неполезного". 

Напомним, 

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