Как побороть тягу к сладкому: ТОП-3 лайфхака

15 августа 2020 20:00 Антонина Старовойт
Как побороть тягу к сладкому: ТОП-3 лайфхака
Как побороть тягу к сладкому: ТОП-3 лайфхака
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Кто из нас не любит сладенького? Особенно, если день был тяжелым, а готовить дома ничего не хочется.

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Однако не спешите идти в магазин за новым тортом. Вы можете избавиться от этого желания – ведь, можете, просто путаете его с чем-либо другим. 

Сохраняйте водный баланс 

Чаще желание съесть что-то вредное мы путаем с желанием пить. Обязательно носите с собой полтора литра воды в сумке. Благодаря ей вы сможете в удобное для вас время восполнить водный баланс. 

Минимизируйте стрессы

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Стрессы вызывают у нас неконтролируемое желание заесть их. Тогда в ход идут разные булочки и напитки сладкие. Однако, этого можно и избежать. Для того, чтобы не переедать сладкого, вам достаточно просто снизить количество стрессов.

Добавьте физические нагрузки 

Спорт вызывает в нашем организме такой же выброс эндорфина, как и сладкое. Но пользы для здоровья очевидно больше. Чтобы максимально оптимизировать ваши занятия, чередуйте силовые нагрузки с кардио.

Напомним, 

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