Как побороть тягу к сладкому: ТОП-3 лайфхака
Кто из нас не любит сладенького? Особенно, если день был тяжелым, а готовить дома ничего не хочется.
Сохраняйте водный баланс
Чаще желание съесть что-то вредное мы путаем с желанием пить. Обязательно носите с собой полтора литра воды в сумке. Благодаря ей вы сможете в удобное для вас время восполнить водный баланс.
Минимизируйте стрессы
Добавьте физические нагрузки
Спорт вызывает в нашем организме такой же выброс эндорфина, как и сладкое. Но пользы для здоровья очевидно больше. Чтобы максимально оптимизировать ваши занятия, чередуйте силовые нагрузки с кардио.
Напомним,