Що одягнути та як готуватись до ЗНО, щоб скласти іспити на 200 балів?

Що одягнути та як готуватись до ЗНО, щоб скласти іспити на 200 балів?

ЗНО — три літери, що є найбільшим приводом для стресу всіх майбутніх випускників, які планують вступ до державного університету

Не дивно, адже саме від результату цих іспитів залежить подальший сценарій їхнього розвитку, навчання та кар’єри. Підготовку до ЗНО-2022 варто розпочинати вже зараз.

Ми провели інтерв’ю з Анастасією Лавреновою, яка вже пройшла свій шлях підготовки і здачі ЗНО та вступила до омріяного ВНЗ, а тепер готова поділитися власним досвідом та секретами підготовки до доленосних іспитів.

Українська мова – 199 балів, українська мова та література – 196 балів.

Історія України — 198.

Англійська мова — 196 балів.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Китайська філологія.

Репетитор сервісу БУКІ з української мови та літератури: Марія Реутова

Що, на Вашу думку, є найважливішим у підготовці до ЗНО?

Найважливішим є розклад занять, навіть при самостійній підготовці. Він дозволяє слідкувати за часом та моніторити власні успіхи. Можливо комусь більше підходить такий формат планування науки:

Понеділок – займаюсь математикою та українською мовою.

Вівторок – англійська мова.

Однак особисто я рекомендую бути більш точним, наприклад:

Понеділок – вивчення 1 теми з математики, 2 тем з української мови.

Вівторок – прочитати твір “Мартин Боруля”, вивчити 10 слів з англійської мови.

Таким чином, наприкінці кожного дня ви побачите, які справи вдалося виконати та зможете себе похвалити за конкретні успіхи.

Я не раджу майбутнім випускникам весь час проводити перед підручниками. При підготовці до іспитів важливий відпочинок. Його так само можна включити до свого розкладу: можна 1 годину вчитись, забувши про телефон, а потім 10 хвилин заслужено відпочивати. Експериментуйте з різними методами вивчення предмету, тоді не буде нудно. Наприклад, замість звичайного "зазубрювання” слів з англійської мови, використовуйте флеш-картки. З однією сторони листка пишіть слово англійською, а з іншої — українською. Такий формат також можливий в електронному варіанті.

Чи можлива повністю самостійна підготовка до ЗНО?

Так, можлива. Проте ви можете наткнутися на деякі складності. Наприклад, ви не зможете самостійно відредагувати твір з української мови, адже вам буде здаватися, що він написаний ідеально. Також вам буде набагато складніше змусити себе вчитися за розкладом.

Найголовніше — визначитись з предметами ще влітку, знайти зручні для себе матеріали з підготовки в інтернеті, можна знайти YouTube канали (можливо інформація на слух буде запам'ятовуватись краще), як я вже казала обов'язково потрібен план. Саме так я і починала свою підготовку, але згодом я знайшла репетиторів, які дуже мені допомогли. Наприклад, я постійно думала, що у мене з творами взагалі ніяких проблем, а виявилось що це моє найвразливіше місце. І я почала писати по 1 твору кожного тижня. Якби не викладач, то я б навіть і не дізналась про цю проблему. Отож, варто як мінімум 1 раз на 2 тижні займатися з репетитором, який допоможе вам рухатися в правильному напрямку.

Коли варто розпочинати підготовку та чому?

Розпочинати підготовку варто ще в 10 класі, але якщо вже пізно, то влітку. Чому краще почати підготовку влітку? По-перше, немає школи, а тому можна вчитись лише за програмою ЗНО. По-друге, є час для того, щоб підтягнути предмет, наприклад, ти обрав спеціальність “Право”, а для іспиту потрібна історія України, яку ти ніколи в школі не вчив, є час для її вивчення. По-третє, все-таки за літо майже весь матеріал забувається, тому можна відпочити у червні, а липень і серпень присвятити навчанню. Чим скоріше ви розпочинаєте підготовку до ЗНО, тим більше у вас часу, а відповідно — тим менше стресу.

Що робити, якщо до ЗНО залишилося зовсім мало часу?

Для початку потрібно заспокоїтись, істериками ти навряд чи собі допоможеш. Проаналізувати тести минулих років, знайти завдання, які постійно повторюються, а також які оцінюються в багато балів. Наприклад, в завданні з української мови та літератури обов'язково є твір, з англійської мови — написання листа, розуміння тексту на слух тощо. Щодо української літератури, якщо ви взагалі нічого не читали або лише декілька творів, то готуйтесь, адже за короткий проміжок часу вам доведеться прочитати чимало історій та познайомитися з багатьма героями. Для початку оберіть канал на YouTube з переказом творів і слухайте, коли їдете в транспорті, ввечері вийшли погуляти. Також слухайте і повні варіанти творів. Читайте в Інтернеті цитатні характеристики персонажів, авторів. І найголовніше постійно звіряйтесь з офіційною програмою ЗНО, аби ви знали над чим вам ще треба працювати, а що ви вже вивчили достатньо добре.

Які лайфхаки у підготовці до ЗНО Ви використовували?

Не думаю, що когось здивую цим лайфхаком, але потрібно постійно вирішувати тести! На власному прикладі я переконалась, що завдання минулих років можуть повторюватись. Тому цілком ймовірна ситуація, коли під час ЗНО ви зустрінете знайоме питання, яке сформульоване іншими словами, але суть залишається та сама. Тому будьте уважні.

Мені також допоміг лайфхак з повторення матеріалу разом з другом. Наприклад, домовтесь кожен вечір понеділка, середи та суботи зустрічатись і задавати одне одному питання з підготовки до ЗНО. Питання можуть бути зовсім різними:

ходить в латаній свитині, повні кишені грошей...Божий чоловік з історичного роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада”;

правила написання апострофа, великої літери;

коли була укладена Люблінська унія;

правила вживання часів англійської мови — одним словом все, що тільки може зустрітися на ЗНО.

Чи були у вас якісь правила або ритуали, що необхідно виконати в день самого іспиту?

Найголовніше правило — це виспатись. За день до іспиту о 1 ночі ви нічого нового не дізнаєтесь, а міцний, повноцінний сон – це запорука вашого успіху. Мій викладач порадила вдягнути звичайний одяг, в якому я ходила до репетиторів на заняття, а не білу блузку з чорною спідницею. Адже в звичному одязі ми почуваємо себе більш комфортно. А й справді, я не відволікалась на думки про свій зовнішній вигляд. Тому на іспит я пішла у теплому, спортивному, зручному мені костюмі. Одяг та речі які стануть у нагоді на іспиті підготуйте з вечора, щоб зранку ви не шукали улюблену кофтинку, або ручку.