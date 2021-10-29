Как скорректировать настройки швейной машинки: простые советы

Реклама 29 октября 2021 14:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Как скорректировать настройки швейной машинки: простые советы
Как скорректировать настройки швейной машинки: простые советы
пресс-служба

Вам вполне под силу самостоятельная настройка швейной машинки!

При покупке швейной машинки покупатель может быть уверен в том, что получает отрегулированное устройство с соответствующими заводскими настройками, которые делают работу швеи проще и комфортнее и которые позволяют получить ровную хорошую строчку. Но швейный агрегат эксплуатируется, и в процессе некоторые настройки сбиваются, так что пользоваться им становится сложнее. Также стоит отметить, что не все машинки имеют в комплекте дополнительные аксессуары, которые позволяют выполнять необходимые операции. Но существует несколько лайфхаков, которые позволяют исправить все эти ситуации.

Отключение транспортера ткани при вышивке, квилтинге и штопке

Интересно, что швейная машина позволяет не только сшивать, но и штопать, а также вышивать. Но и с актуальной для джинсов штопкой, и с другими манипуляциями возникает проблема - не всегда у устройства есть функция отключения транспортера, а обойтись без этого просто невозможно.

Что же делать? На самом деле все просто - нужно взять две шайбочки такого размера, чтобы он не превышал расстояние, которое преодолевает транспортер ткани при подъеме, и положить их над отверстиями для винтов - они открываются, если аккуратно открутить игольную пластину. Все, после этого достаточно закрутить винты, установить лапку - и можно работать, с легкостью поворачивая ткань в любую сторону.

Машинка резко стартует - как это исправить

Потребуется разобрать педаль, но это очень легко, даже не потребуется ничего откручивать. После этого нужно слегка повернуть по часовой стрелке винт, который находится возле регулятора скорости, а потом закрыть педаль. Все, проблема решена, можно работать, причем машинка будет запускаться плавно.

Нить можно обрезать и без ножниц

Это очень удобный способ, который используют многие мастерицы. В современных машинках для этого есть специальные устройства, а в старых для этого используется обратная сторона лапкодержателя. Там располагается глубокий пропил, с помощью которого и обрывается нить.

Как отрегулировать намотку нитки

Шпулька - это вечная проблема, поскольку нитка или недостаточно заполняет ее, или образуются излишки. Чтобы избежать и того, и другого, необходимо отрегулировать прижим эксцентрика, который располагается рядом со шпулькой. Немного повозившись с отверткой, швея может надолго решить проблему.

Натяжение нижней нити в челноке - как восстановить

Если она не натянута, это вызывает появление петель и пропусков, то есть строчку приходится распускать и начинать работу заново. Чтобы этого не происходило, нужно достать челнок и открутить винт, который удерживает пластину натяжения. Чаще всего проблема возникает из-за пыли, поэтому отверстие нужно почистить и просто собрать челнок - нить снова будет натянута правильно.

Регулировка нижней нити до заводских настроек

Для того, чтобы осуществить такую регулировку, нужно будет вытащить шпульный колпачок, вытянуть из него нить длиной примерно в 20 сантиметров, После этого нужно просто удерживать нить и отпустить колпачок в свободное падение, а потом проверить длину получившейся нити. Если она больше 24 сантиметров, то следует подтянуть регулировочную пластину, поскольку натяжение наверняка будет слишком слабым. Если меньше - немного ослабить, поскольку нить натянута чересчур сильно.

Как правильно отцентрировать иголку

Обычно делается это с помощью регулятора, но когда настройки сбиваются, это необходимо исправить. Делается все очень просто: с помощью отвертки снимается боковая крышка машинки - в этой области находится игловодитель. Винт, который держит регулировочный рычаг, ослабляется вручную, после этого нужно просто отцентровать иглу и затянуть этот винт, то есть на все действия уходит не больше пары минут и все, что требуется для центрирования - это обычная отвертка

Як скорегувати налаштування швейної машинки: прості поради  

При покупці швейної машинки покупець може бути впевнений у тому, що отримує відрегульований пристрій із відповідними заводськими налаштуваннями, які роблять роботу швачки простішою і комфортнішою та  дають змогу отримувати рівний красивий рядок. Але в процесі експлуатації швейного агрегату деякі налаштування збиваються, тому користуватися ним стає складніше. Також варто відзначити, що не всі машинки мають у комплекті додаткові аксесуари, які дають змогу виконувати необхідні операції. Але існує кілька лайфхаків, які допоможуть у подібних ситуаціях.  

Відключення транспортера тканини під час вишивання, квілтингута штопання

Сучасна швейна машина дає змогу не тільки зшивати, а й штопати і вишивати. Однакіноді з актуальним для джинсів штопанням та іншими маніпуляціями виникає проблема — не завжди у пристрої є функція відключення транспортера, а обійтися без цього просто неможливо. Що ж робити? Насправді все просто — потрібно взяти дві шайбочки такого розміру, щоб він не був більшим за відстань, яку долає транспортер тканини при підйомі, і покласти їх над отворами для гвинтів — вони відкриваються, якщо акуратно відкрутити голкову пластину. Все, після цього слід закрутити гвинти, встановити лапку — і можна працювати, з легкістю повертаючи тканину навсібіч.  

Машинка різко стартує — як цевиправити?  

Доведеться розібрати педаль, але це дуже легко, навіть не потрібно нічого відкручувати. Після цього слід злегка повернути за годинниковою стрілкою гвинт біля регулятора швидкості, а потім закрити педаль. Все, проблема розв’язана, можна працювати — машинка запускатиметься плавно.  

Нитку можна обрізатиі без ножиць  

Це дуже зручний спосіб, який використовують багато майстринь. У сучасних машинках для цього є спеціальні пристрої, а в старих використовується зворотний бік лапкотримача. Там є глибокий пропил, за допомогою якого й обривається нитка.  

Як відрегулювати намотку нитки?  

Шпулька — це вічна проблема, оскільки нитка або недостатньо заповнює її, або утворюються надлишки. Щоб уникнути і того, й іншого, необхідно відрегулювати притиск ексцентрика, який розташовується поруч зі шпулькою. Трохи попрацювавши з викруткою, швачка може надовго позбутися проблеми.  

Натягування нижньої нитки в човнику — як відновити?  

Якщо нитка не натягнута, це призводить до появи петель і пропусків, тобто рядок доводиться розпускати і починати роботу заново. Щоб цього не відбувалося, потрібно дістати човник і відкрутити гвинт, який утримує пластину натягу. Найчастіше проблема виникає через пил, тому отвір потрібно почистити і просто зібрати човник — нитка знову буде натягнута правильно.  

Регулювання нижньої нитки до заводських налаштувань  

Щоб здійснити таке регулювання, потрібно дістати шпульний ковпачок, витягнути з нього нитку завдовжки 20 сантиметрів. Після цього потрібно просто утримувати нитку і відпустити ковпачок у вільне падіння, а потім перевірити довжину нитки. Якщо вона більше 24 сантиметрів, слід підтягнути регулювальну пластину, оскільки натяг напевно буде дуже слабким. Якщо менше — трохи послабити, оскільки нитка натягнута занадто сильно.  

Як правильно відцентрувати голку?  

Зазвичай робиться це за допомогою регулятора, але коли налаштування збиваються, це необхідно виправити. Робиться все дуже просто: за допомогою викрутки знімається бокова кришка машинки — тут єголководій. Гвинт, який тримає регулювальний важіль, послаблюється вручну, після цього потрібно просто відцентрувати голку і затягнути цей гвинт. Отже, все, що  потрібно для центрування,— це звичайна викрутка і кілька хвилин часу.  

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

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