Идеальный субстрат для орхидей можно купить или приготовить самостоятельно. Для того чтобы цветок полноценно развивался, вам понадобится минимум компонентов, главное понимать, какой за что отвечает.

Как использовать субстрат для орхидей?

Как самостоятельно приготовить полезный грунт для орхидей? Как правило, вам понадобится совсем немного ингредиентов, для этого чаще всего используют сосновую кору, мох сфагнум, золу и корни папоротника.

Орхидеи не теряют своей популярности многие годы. Вопрос полноценных субстратов хорошо изучен и в садовых центрах можно подобрать для орхидеи совершенно разные субстраты, для каждого вида и сорта. Но важно понимать, что покупать дорогостоящие смеси совсем не обязательно, понимая, что входит в состав, вы можете самостоятельно создать качественный грунт для орхидей. Важно также понимать, что качественный продукт можно и приобрести, поэтому купить субстрат и грунт для орхидей лучше в этом интернет-магазине.

Лучший субстрат для орхидей

Идеальные компоненты для выращивания орхидей защищают ее от бактерий и грибов, впитывают и отдают влагу, а также имеют высокую воздухопроницаемость. Эти компоненты включают в себя:

сосновая кора. Она может быть средней, крупной или мелкой фракции;

мох сфагнум — отличный дезинфектор и влагонакопитель. Он как губка впитывает влагу и постепенно ее отдает цветку. Когда он разлагается, то выступает для орхидеи органическим удобрением;

древесный уголь обладает антисептическими свойствами. Это означает, что используя его в субстрате, вы уменьшаете вероятность гнилостных процессов в корневой системе. Уголь также поглощает лишнюю влагу аккумулируя ее и выступает питательным веществом для орхидеи;

индивидуально в субстрат может входить вермикулит или керамзит в зависимости от вида растения и емкости, в котором оно выращивается;

корни папоротника содержат много питательных и полезных веществ. Самостоятельно его можно выкопать осенью в лесу до момента образования листьев. Потом просушить и измельчить.

Субстрат, который вы планируете создать или купить должен обладать следующими физическими и химическими свойствами:

Пористой и прочной структурой. Компоненты должны иметь высокую проницаемость со свойствами удержания влаги. Субстрат должен быть слабокислым или кислым (рН 4,5—6,0).

Соединяя вышеуказанные компоненты очень легко получить субстрат, который будет соответствовать всем вышеперечисленным свойствам. Важно понимать, что орхидеи ни в коем разе нельзя сажать в садовую почву, она в ней просто не выживет.

Этапы посадки орхидей

Для начала определитесь с подходящим горшком. Если вы пересаживаете цветок, который подрос, то соответственно горшок должен быть шире и глубже. Если пересадка происходит по причине загнивания корней, то важно приобрести прозрачный горшок с большим количеством дренажных отверстий и правильно подобрать субстрат.

Освобождая растение от остатков предыдущего субстрата, промойте его в теплой воде и просушите аккуратно корни салфеткой. Гнилые или сухие корни (не воздушные) нужно аккуратно обрезать на 0,5 см выше. Разместите растение в новом горшке ровно и засыпьте новой смесью так, чтобы все пустоты были заполнены. Полейте орхидею и при необходимости используйте стимулятор роста или эпин.

Сразу после пересадки цветка его нужно поставить на светлое и теплое место без сквозняков и прямых солнечных лучей.

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Як використовувати субстрат для орхідей?

Ідеальний субстрат для орхідей можна придбати або приготувати самостійно. Для того щоб квітка повноцінно розвивалася, вам знадобиться мінімум компонентів, головне розуміти, який за що відповідає.

Як використовувати субстрат для орхідей?

Як самостійно приготувати ґрунт для орхідей? Як правило, вам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів, для цього найчастіше використовують соснову кору, мох сфагнум, золу та коріння папороті.

Орхідеї не втрачають своєї популярності багато років. Питання повноцінних субстратів добре вивчено і в садових центрах можна підібрати для орхідеї різні субстрати, для кожного виду і сорту. Але важливо розуміти, що купувати дорогі суміші зовсім не обов'язково, розуміючи, що входить до складу, ви можете самостійно створити якісний ґрунт для орхідей. Важливо також розуміти, що якісний продукт можна придбати, тому купити субстрат і грунт для орхідей краще в цьому інтернет-магазині.

Кращий субстрат для орхідей

Ідеальні компоненти для вирощування орхідей захищають її від бактерій та грибів, вбирають та віддають вологу, а також мають високу повітропроникність. Ці компоненти включають:

соснова кора. Вона може бути середньої, великої чи дрібної фракції;

мох сфагнум - відмінний дезінфектор та вологонакопичувач. Він як губка вбирає вологу та поступово її віддає квітці. Коли він розкладається, то виступає для орхідеї органічним добривом;

деревне вугілля має антисептичні властивості. Це означає, що використовуючи його в субстраті, ви зменшуєте ймовірність гнильних процесів у кореневій системі. Вугілля також поглинає зайву вологу акумулюючи її і виступає поживною речовиною для орхідеї.

індивідуально до субстрату може входити вермикуліт або керамзит залежно від виду рослини та ємності, в якій вона вирощується;

коріння папороті містить багато поживних та корисних речовин. Самостійно його можна викопати восени в лісі до утворення листя. Потім просушити та подрібнити.

Субстрат, який ви плануєте створити або купити повинен мати такі фізичні та хімічні властивості:

Пористою та міцною структурою. Компоненти повинні мати високу проникність із властивостями утримання вологи. Субстрат може бути слабокислим чи кислим (рН 4,5—6,0).

З'єднуючи вищезазначені компоненти дуже легко отримати субстрат, який буде відповідати всім вищезазначеним властивостям. Важливо розуміти, що орхідеї в жодному разі не можна садити в садовий ґрунт, він у ньому просто не виживе.

Етапи посадки орхідей

Для початку визначтеся з відповідним горщиком. Якщо ви пересаджуєте квітку, яка підросла, то відповідно горщик повинен бути ширшим і глибшим. Якщо пересадка відбувається через загнивання коренів, то важливо придбати прозорий горщик з великою кількістю дренажних отворів і правильно підібрати субстрат.

Звільняючи рослину від залишків попереднього субстрату, промийте її у теплій воді та просушіть акуратно коріння серветкою. Гниле або сухе коріння (не повітряне) потрібно акуратно обрізати на 0,5 см вище. Розмістіть рослину в новому горщику рівно і засипте новою сумішшю так, щоб усі порожнечі були заповнені. Полийте орхідею і за необхідності використовуйте стимулятор росту або епін.

Відразу після пересадки квітки його потрібно поставити на світле та тепле місце без протягів та прямих сонячних променів.

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