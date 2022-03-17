Разом збираємо докази воєнних злочинів Росії

17 марта 2022 19:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Разом збираємо докази воєнних злочинів Росії
Разом збираємо докази воєнних злочинів Росії
pixabay.com

Як допомогти державі зафіксувати докази для Гааги?

Міністерство цифрової трансформації України звертається до громадян с закликом надсилати українській владі матеріали, що потверджують воєнні злочини Росії.

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Надсилайте всю інформацію на портал: https://dokaz.gov.ua/ 

24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат — як людських життів, так і інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Особливо звертається влада до громадян, які стали свідками бойових дій, порушень правил війни, обстрілу цивільної інфраструктури, жорстокого поводження з населенням, диверсій, тощо. 

Потрібно зібрати для трибуналу у Гаазі максимум доказів.

Здолаємо ворога разом!

Нагадуємо, 

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