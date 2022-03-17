Разом збираємо докази воєнних злочинів Росії

Як допомогти державі зафіксувати докази для Гааги?

Міністерство цифрової трансформації України звертається до громадян с закликом надсилати українській владі матеріали, що потверджують воєнні злочини Росії.

Надсилайте всю інформацію на портал: https://dokaz.gov.ua/

24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат — як людських життів, так і інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Особливо звертається влада до громадян, які стали свідками бойових дій, порушень правил війни, обстрілу цивільної інфраструктури, жорстокого поводження з населенням, диверсій, тощо.

Потрібно зібрати для трибуналу у Гаазі максимум доказів.

Здолаємо ворога разом!

Нагадуємо,