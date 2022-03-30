Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченого житла

30 марта 2022 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченого житла
Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченої квартири чи будинку
pixabay.com

На відшкодування має право кожен громадянин України, який втратив житло у наслідок агрессії Росії.

У додатку Дія з'явилася нова функція.

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Мова йде про відшкодування втраченого через війну майна, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, у новій версії додатку буде можливість повідомити державі, що житло громадянина було знищено або пошкоджено. 

Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. Сам по собі функціонал у Дії достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості.
Увага! Подати заявку десь через тиждень можна буде також у центрах надання адміністративних послуг, які працюють під час бойових дій. 

Додамо, що в Україні працює і програма підтримки особ, які розміщують у себе переселенців. 

Нагадаємо, 

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