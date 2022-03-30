Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченого житла
На відшкодування має право кожен громадянин України, який втратив житло у наслідок агрессії Росії.
У додатку Дія з'явилася нова функція.
За його словами, у новій версії додатку буде можливість повідомити державі, що житло громадянина було знищено або пошкоджено.
Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. Сам по собі функціонал у Дії достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості.Увага! Подати заявку десь через тиждень можна буде також у центрах надання адміністративних послуг, які працюють під час бойових дій.
Додамо, що в Україні працює і програма підтримки особ, які розміщують у себе переселенців.
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