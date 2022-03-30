Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченого житла

Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченої квартири чи будинку

На відшкодування має право кожен громадянин України, який втратив житло у наслідок агрессії Росії.

У додатку Дія з'явилася нова функція.

Мова йде про відшкодування втраченого через війну майна, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, у новій версії додатку буде можливість повідомити державі, що житло громадянина було знищено або пошкоджено.

Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. Сам по собі функціонал у Дії достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості.

Додамо, що в Україні працює і програма підтримки особ, які розміщують у себе переселенців.

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