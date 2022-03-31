Повітряна тривога і ванна: можна ховатися чи ні

31 марта 2022 11:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Повітряна тривога і ванна: можна ховатися чи ні
Повітряна тривога і ванна: можна ховатися чи ні
pixabay.com

Від уламків і ударної хвилі під час обстрілу ракетами можуть врятувати дві стіни. А що з ванною кімнатою?

Багато людей ховаються у ванній кімнаті під час обстрілів. 

Чи безпечна така схованка? 

1. Потрібно ховатися у кімнаті, де немає вікон та міжкімнатних дверей зі склом. Справа у тому, що склопакети не розіб’ються на дрібні уламки, а будуть летіти великими небезпечними фрагментами. Як знизити ризики?

Зняти двері, замінити їх ковдрами, а вікна необхідно заклеїти скотчем.

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2. Як правило, ванні кімнати проєктуються у темних кутках споруди.

Вони є доволі безпечними.

Але зверніть увагу, що кімнати зі старою плиткою не є безпечними, плитка може поранити. Якщо у ванній кімнаті підключена гаряча вода, то необхідно труби спустошити. У разі попадання у дім, ця вода може спричинити опіки.

Також не варто ховатися у ванній, якщо у ній функціонує котел.

Нагадаємо, 

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