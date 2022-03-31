Повітряна тривога і ванна: можна ховатися чи ні
Від уламків і ударної хвилі під час обстрілу ракетами можуть врятувати дві стіни. А що з ванною кімнатою?
Багато людей ховаються у ванній кімнаті під час обстрілів.
Чи безпечна така схованка?
1. Потрібно ховатися у кімнаті, де немає вікон та міжкімнатних дверей зі склом. Справа у тому, що склопакети не розіб’ються на дрібні уламки, а будуть летіти великими небезпечними фрагментами. Як знизити ризики?
Зняти двері, замінити їх ковдрами, а вікна необхідно заклеїти скотчем.
Вони є доволі безпечними.
Але зверніть увагу, що кімнати зі старою плиткою не є безпечними, плитка може поранити. Якщо у ванній кімнаті підключена гаряча вода, то необхідно труби спустошити. У разі попадання у дім, ця вода може спричинити опіки.
Також не варто ховатися у ванній, якщо у ній функціонує котел.
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