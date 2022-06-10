Як під час війни розпізнавати новини-фейки?

Над інформаційно-психологічними операціями проти України працює велика кількість російських спеціалістів. Поки військові наступають на землі та в повітрі, атака в інформаційному просторі має кілька ключових завдань.

На що варто звернути увагу, щоб розпізнати фейкові новини?

Надія Матвєєва продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці «Надійні поради» на СТБ. Так, телеведуча розповіла, як під час війни розпізнавати фейкові новини.

♦ Перша і головна мета фейків під час війни – посіяти паніку та настрій «нема сенсу боротися». Для цього ворог штампує ролики про свої нібито перемоги та наші поразки. Часто беруть старі кадри, тож звертайте увагу на таблички з назвами вулиць чи автономери – події можуть відбуватись взагалі в іншій країні. Почитайте коментарі – хтось вже міг помітити невідповідності. Або перевірте відео за допомогою програм Youtube DataViewer або InVID – вони видають дату першої публікації.

♦ Інша мета ворога – нашкодити економіці України. Тож окупанти видають фейкові новини, наприклад, про припинення роботи системи електроплатежів. Нібито треба терміново знімати готівку. Емоційне забарвлення новини, капслок, багато знаків оклику, ідея «нас кинули» – це все ознаки фейку. Правду ви можете дізнатись у своєму банку. За повідомленнями НБУ слідкуйте в його тг-каналі @nbu_ua.

♦ Ще одна група фейків представляють українських військових поганими: ніби ЗСУ прикриваються цивільними, обстрілюють гумкоридори, зберігають зброю на цивільних об’єктах. І навіть публікують фотодокази. Та розкусити таку брехню досить легко. Зробіть в Google пошук за картинкою – можливо, вона гуляє інтернетом вже кілька років. Можна скористатися ресурсами TinEye чи Image Edited? – ці сайти перевіряють, чи редагували фото перед публікацією.

♦ Пам’ятайте: фейки небезпечні для вашого життя! Своїми «новинами» ворог може зривати евакуацію чи, навпаки, заганяти українців на ті пункти, звідки їх вивозитимуть до росії через фільтраційні табори. Ви можете потрапити під обстріл чи напоротися на міну, якщо повірите фейковій мапі бойових дій. Є сумніви? Надішліть новину боту у Telegram, який рекомендований Центром протидії дезінформації при РНБО (@perevir_bot). Новину оперативно перевірять і надішлють вам відповідь.

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