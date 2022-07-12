У якій валюті зберігати гроші під час війни

12 июля 2022 10:35 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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У якій валюті зберігати гроші під час війни
У якій валюті зберігати гроші під час війни
freepik.com

Гроші – дуже важливе питання. Як зберегти кошти під час війни?

Кожен українець намагається створити собі певний резервний фонд. Якщо раніше на чорний день збирали далеко не всі, то сьогодні фінансова подушка безпеки є одією з необхідних для виживання речей. Але у якій валюті зберігати гроші, шоб виграти, граючи в довгу? 

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Економісти радять чітко розділяти гроші, якими ви користуєтесь, і резервний фонд. Гроші на споживання повинні зберігатися у гривні, адже і витрачати їх ви будете в гривні. Конвертувати їх на декілька місяців, щоб потім знову перевезти в гривню, – не має сенсу.

Інша справа з грошима, які ви можете залишити на випадок надзвичайної ситуації. Ця ситуація може і не відбутись, тому найважливішим завданням є зберегти цінність вашого капіталу. Тож існує така модель: третину грошей зберігати в доларах, третину  – в євро, третину  – в гривнях. 

З часом бажано конвертувати у долари та євро до 90–100% своїх накопичень. 

Оскільки наша економіка виживає зараз в умовах війни, треба бути готовим до знецінення гривні. Але падіння курсу і шаленої інфляції не буде, бо нам допомагають партнери. 

Нагадаємо,

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