Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?

Від ракетного та артилерійського обстрілу не рятує дім. Але своїми силами ми можемо зробити його максимально безпечним і уберегти себе від наслідків, якщо, наприклад, снаряд впаде поруч.

1. Заклеюємо вікна

Більшість травм під час ракетного обстрілу трапляється від скла, яке розлітається в усі боки. Як можна вберегти себе від цього? Є декілька варіантів. Перший, це заклеїти вікна скотчем. Так, про це вже говорили у перші дні війни, деякі люди навіть встигли вже зняти скотч з вікон.

Та якщо ви знаходитесь у небезпечному регіоні, необхідно повернутися до скотчу.

Другий варіант – штори з цупкої тканини. Буде добре, якщо ви зможете прилаштувати штори так, щоб вони трималися за підвіконня.

2. Правило двох стін

Підготуйте кімнату з несучими стінами, щоб комфортно перебувати там декілька годин під час артилерійського обстрілу. Обладнайте місце впритул до стіни, важливо розміститися там саме лежачи або сидячи.

3. Ховаємо речі, які можуть травмувати

Не лише скло є для нас небезпечним. Посуд, ніж, гострі і важкі предмети бажано встановити так, щоб вони не могли від ударної хвилі завдати вам травм.

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