Від юнацтва до СЕО: Олексій Зозуля надихає на шлях до успіху

Від юнацтва до СЕО: Олексій Зозуля надихає на шлях до успіху

СЕО Foxtrot поділився своєю історією з підлітками в межах проєкту «Школа героїв», мотивуючи не боятися викликів і завжди вірити у власні мрії.

Щира розмова з майбутнім України

27 травня в Києві відбулася зустріч очільника Foxtrot Олексія Зозулі з учнями та студентами столичних навчальних закладів. Подію організовано на запрошення засновника проєкту «Школа Героїв» Андрія Пушкара.

Серед гостей – школярі та студенти з різних навчальних закладів: Ліцею №34, Маріупольського ліцею, Голосіївського ЕПФК, Ліцею «Голосіївський» №241, Приватної школи Олени Вєдєрнікової, гімназії №150, МАУП, а також ВСП «КТЕФК ДТЕУ».

Олексій Зозуля відверто поділився історією становлення – від підлітка до керівника великої української компанії. Говорив щиро про труднощі, сумніви, перемоги та особисті уроки.

Я виступав на бізнес-форумах і для Forbes, але ця розмова – особлива. Діти – справжні, щирі, не бояться ставити складні запитання. Це змушує і нас, дорослих, бути чеснішими, – зазначив керівник.

Живий діалог і натхнення

Зустріч вийшла настільки насиченою, що однієї години виявилося замало для всіх запитань. Діти ставили глибокі та прямі питання, обговорювали виклики сучасності, навчання, кар’єру та мотивацію.

Повернули мені сина з блиском в очах! Каже: «Ма, він крутий. Все просто пояснює і футболка в нього прикольна», – поділилася одна з мам.

Під кінець зустрічі сформулювали три принципи, що надихають:

Люби, що робиш, і роби, що любиш.

Ніколи не здавайся.

Завжди шукай краще рішення.

Особливо теплі слова прозвучали на адресу Аріни, учениці Маріупольського ліцею Києва, яка активно підтримувала діалог і ставила доречні питання.

Від юнацтва до СЕО: Олексій Зозуля надихає на шлях до успіху / Пресслужба

Подарунки і подяка

Кожен учасник події отримав подарунковий набір: фірмові шкарпетки, комікс і мерч з улюбленою лисичкою Фоксі від бренду. Це стало не лише приємною несподіванкою, а й нагадуванням про силу мрій та віру в себе.

Проєкт «Школа Героїв»

З 2018 року «Школа Героїв» об’єднує підприємців, фахівців і підлітків у форматі живих зустрічей. Мета – надихнути молодь, дати їм знання, приклади, підтримку та можливість сформувати власний шлях до реалізації.

Зустріч із СЕО Foxtrot стала яскравим доказом, що відкритість і досвід дорослих можуть підтримати нове покоління українців на шляху до мрій та великих цілей.

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