Ініціативний аудит: чому компанії краще самій прийти до юриста, ніж чекати податкову

Як ініціативний аудит допомагає бізнесу попередити ризики та уникнути штрафів. Адвокатеса юридичної компанії «Праве діло »Діана Вітер радить звертатися до юристів заздалегідь, а не після приходу податкової.

Більшість українських компаній звертаються до юриста вже після того, як прийшов лист щастя, почалась перевірка або податкова заблокувала податкові накладні. Але є інший шлях — ініціативний аудит. Це не про контроль заради контролю. Це — про спокій. Про підготовку. Про впевненість у завтрашньому дні. Про те, чому варто прийти до юриста самостійно, поки ще не пізно — говоримо з адвокатесою, арбітражною керуючою, партнеркою ЮК «Праве Діло» Діаною Вітер.

Пані Діано, що ви вкладаєте в поняття "ініціативний аудит"? Це як внутрішня перевірка?

Фактично — так. Але з одним важливим нюансом: ми дивимось на компанію очима податкової або кредитора, ще до того, як вони це зроблять. Це антикризовий інструмент, який дозволяє побачити слабкі місця, перш ніж їх хтось використає проти бізнесу.

Які питання найчастіше виявляє такий аудит?

Річ у тім, що в 90% випадків компанія живе з ілюзією: «у нас все нормально». А потім ми виявляємо:

угоди з фіктивними контрагентами,

документи, оформлені «для перевірки, а не для роботи»,

помилки в обліку,

договори без обов’язкових реквізитів або розмиті формулювання, які в суді не варті нічого.

У мене був кейс, де після ініціативного аудиту клієнт переробив 70% договірної бази. Це врятувало компанію під час реальної податкової перевірки через пів року. Ми тоді буквально “закрили двері” перед податковими претензіями ще до того, як вони туди заглянули.

А чому бізнес рідко приходить сам?

Тому що всі звикли діяти, коли “вже болить”. Але проблема в тому, що в момент перевірки вже нічого не виправиш. Документи, які ви підписали рік тому, вже працюють проти вас. Тому ініціативний аудит — це можливість виграти час і захистити себе наперед.

Хто найбільше потребує ініціативного аудиту зараз?

Будь-який бізнес, у якого:

зросли обороти за останній рік,

є взаємодія з нерезидентами,

є хоча б один співробітник без чіткого оформлення,

є договори з “друзями по бізнесу”, які не читали юристи,

або компанія бере участь у тендерах, грантах, має пільги.

А ще — ті, хто хоче продати бізнес або залучити інвестора. Бо аудит — це як генеральне прибирання перед важливими гостями.

Ініціативний аудит — це не перестраховка. Це стратегічне рішення для власників, які не хочуть жити у стані "авось".

«Я завжди кажу клієнтам: якщо не ви подивитесь на свої слабкі місця — це зробить податкова. І там уже буде не аудит, а акт і штраф.»

Компанія, яка пройшла внутрішню юридичну ревізію, — це компанія, яка не боїться дверей із написом “перевірка”. І саме такі бізнеси сьогодні мають майбутнє.