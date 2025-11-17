ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’я

Закарпаття – регіон, що вже давно набув слави елітної курортної зони, як в Україні, так і далеко за її межами. І не в останню чергу – завдяки наявності унікальних мінеральних та бальнеологічних ресурсів.

Адже на території регіону – понад п'ятдесят джерел цілющої мінеральної води, відомої своїми терапевтичними властивостями. Одне з найголовніших місць в туристичному секторі посідає курортне лікування та стаціонарний відпочинок. До вашої уваги – наш огляд кращих санаторіїв Закарпаття.

1.Санаторій Термал Стар

Системне курортне оздоровлення та лікування, які пропонує санаторій Термал Стар, базується на широкому спектрі бальнеологічних процедур. Ви можете насолодитися плаванням в термальному басейні, відвідати SPA-центр тощо. Для зручності відпочиваючих – власний бювет підігрітої води, насиченої мінеральними сполуками з високим вмістом кальцію, кремнію, хлору та натрію, які рекомендують вживати при артрозах, дерматологічних проблемах та зниженні імунітету.

2. Санаторій Шаян

Санаторій «Шаян» розташовано на території Хустського району неподалік мальовничого озера. М’який клімат та чисте гірське повітря, мінеральні джерела та відмінна екологія, притаманна незайманій природі – тут ви знайдете всі складники чудового відпочинку.

Термальні джерела, якими славиться село Велятино, ідеально підходять для пацієнтів з проблемами системи травлення (виразки шлунку, гастрити), патологіями нирок та іншими діагнозами.

3. Санаторій Деренівська Купіль

Ідеальний вибір для кожного, хто давно мріє випробувати цілющі властивості термальних вод. Відпочиваючим запропонують різноманітний вибір СПА процедур на будь-який смак. Перелік послуг надзвичайно широкий – кафе та ресторани, тенісні корти просто неба, декілька лазень та саун, безкоштовний доступ до Wi-Fi. Санаторій «Деренівська Купіль» розташований в селі Нижнє Солотвино біля підніжжя Карпат, у мальовничій місцевості, в оточенні густого лісу.

4. Санаторій Карпатія

Якщо вам до душі відпочинок у високогірній місцевості, сміливо вирушайте до санаторію «Карпатія» на березі річки Тиса, поблизу букового лісу. Лазня та басейн з теплою мінеральною водою – запорука вашого, дійсно казкового, відпочинку.

Санаторій відомий розташованими поблизу джерелами, вода яких, завдяки вмісту гідрокарбонатних сполук, допомагає у лікуванні патологій системи травлення, легень та опорно-рухового апарату.

5. Санаторій Синяк

«Синяк» – один з найбільш відомих санаторіїв Закарпаття, що набув слави відмінного рекреаційного курорту, який допомагає відпочиваючим відновити здоров’я та «перезавантажитись». Кришталево чисте гірське повітря, аромати вікових лісів та цілющих трав, сірководневі джерела забезпечують можливість покращення стану людей з проблемами нервової системи, а також опорно-рухового апарату.

6. Санаторій «Поляна»

Якщо вас вабить відпочинок серед лісів, відмінним вибором для оздоровлення стане санаторій «Поляна», який пропонує процедури, засновані на передових методах лікування. На території – власний бювет лужних мінеральних вод, що підвищують ефективність відновлення після оперативного втручання, а також є ефективними при порушенні обмінних процесів.

7. Санаторій «Квітка полонини»

Санаторій «Квітка полонини», розташований неподалік м. Свалява, включає мальовничу паркову територію та критий басейн з підігрітою водою. Застосування найновітніших методів лікування допомагає пацієнтам ефективно боротися із запальними захворюваннями травної системи, патологіями нирок та жіночої репродуктивної системи. Для оздоровлення відпочиваючих використовують мінеральну воду трьох типів, що отримують з джерел, які розташовані на території санаторію.

8. Санаторій «Теплиця»

Один з численних лікувально-профілактичних закладів Закарпаття, де можна плавати в басейні, наповненому мінеральною водою, відвідувати СПА-центр. Для оздоровлення пацієнтів використовують чотири види мінеральної води з місцевих джерел. Профіль санаторію – лікування захворювань ШКТ, хвороб нирок, патологій ендокринної системи.

9. Санаторій «Трембіта»

Лікувально-профілактичний заклад у Велятині, де, за допомогою вод з місцевих джерел ведуть ефективну боротьбу з захворюваннями легень. Пацієнтам пропонують різноманітні процедури на базі місцевої лазні, послуги СПА-салону та можливість плавати в басейні.

10. Санаторій «Верховина»

Цілющі джерела, вода яких за складом близька до «Боржомі», з високим вмістом бору, фтору та гідрокарбонатно-натрієвих сполук, допомагає пацієнтам санаторію «Верховина» успішно боротися з дерматологічними та гематологічними патологіями. Окрім того, відвідування закладу буде корисним особам з цукровим діабетом, а також із патологіями травлення.

