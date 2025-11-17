ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’я

17 листопада 2025 18:14 Редакция
ТОП-10 санаторіїв Закарпаття: куди поїхати відпочити та покращити здоров’я

Закарпаття – регіон, що вже давно набув слави елітної курортної зони, як в Україні, так і далеко за її межами. І не в останню чергу – завдяки наявності унікальних мінеральних та бальнеологічних ресурсів.

Адже на території регіону – понад п’ятдесят джерел цілющої мінеральної води, відомої своїми терапевтичними властивостями. Одне з найголовніших місць в туристичному секторі посідає курортне лікування та стаціонарний відпочинок. Аби дізнатися більше корисної інформації та замовити путівку, переходьте за посиланням https://sanatorii-zakarpattia.com/ua/. До вашої уваги – наш огляд кращих санаторіїв Закарпаття.

1.Санаторій Термал Стар

Системне курортне оздоровлення та лікування, які пропонує санаторій Термал Стар, базується на широкому спектрі бальнеологічних процедур. Ви можете насолодитися плаванням в термальному басейні, відвідати SPA-центр тощо. Для зручності відпочиваючих – власний бювет підігрітої води, насиченої мінеральними сполуками з високим вмістом кальцію, кремнію, хлору та натрію, які рекомендують вживати при артрозах, дерматологічних проблемах та зниженні імунітету.

2. Санаторій Шаян

Санаторій «Шаян» розташовано на території Хустського району неподалік мальовничого озера. М’який клімат та чисте гірське повітря, мінеральні джерела та відмінна екологія, притаманна незайманій природі – тут ви знайдете всі складники чудового відпочинку.

Термальні джерела, якими славиться село Велятино, ідеально підходять для пацієнтів з проблемами системи травлення (виразки шлунку, гастрити), патологіями нирок та іншими діагнозами.

3. Санаторій Деренівська Купіль

Ідеальний вибір для кожного, хто давно мріє випробувати цілющі властивості термальних вод. Відпочиваючим запропонують різноманітний вибір СПА процедур на будь-який смак. Перелік послуг надзвичайно широкий – кафе та ресторани, тенісні корти просто неба, декілька лазень та саун, безкоштовний доступ до Wi-Fi. Санаторій «Деренівська Купіль» розташований в селі Нижнє Солотвино біля підніжжя Карпат, у мальовничій місцевості, в оточенні густого лісу.

4. Санаторій Карпатія

Якщо вам до душі відпочинок у високогірній місцевості, сміливо вирушайте до санаторію «Карпатія» на березі річки Тиса, поблизу букового лісу. Лазня та басейн з теплою мінеральною водою – запорука вашого, дійсно казкового, відпочинку.

Санаторій відомий розташованими поблизу джерелами, вода яких, завдяки вмісту гідрокарбонатних сполук, допомагає у лікуванні патологій системи травлення, легень та опорно-рухового апарату.

5. Санаторій Синяк

«Синяк» – один з найбільш відомих санаторіїв Закарпаття, що набув слави відмінного рекреаційного курорту, який допомагає відпочиваючим відновити здоров’я та «перезавантажитись». Кришталево чисте гірське повітря, аромати вікових лісів та цілющих трав, сірководневі джерела забезпечують можливість покращення стану людей з проблемами нервової системи, а також опорно-рухового апарату.

6. Санаторій «Поляна»

Якщо вас вабить відпочинок серед лісів, відмінним вибором для оздоровлення стане санаторій «Поляна», який пропонує процедури,  засновані на передових методах лікування. На території – власний бювет лужних мінеральних вод, що підвищують ефективність відновлення після оперативного втручання, а також є ефективними при порушенні обмінних процесів.

7. Санаторій «Квітка полонини»

Санаторій «Квітка полонини», розташований неподалік м. Свалява, включає мальовничу паркову територію та критий басейн з підігрітою водою. Застосування найновітніших методів лікування допомагає пацієнтам ефективно боротися із запальними захворюваннями травної системи, патологіями нирок та жіночої репродуктивної системи. Для оздоровлення відпочиваючих використовують мінеральну воду трьох типів, що отримують з джерел, які розташовані на території санаторію.

8. Санаторій «Теплиця»

Один з численних лікувально-профілактичних закладів Закарпаття, де можна плавати в басейні, наповненому мінеральною водою, відвідувати СПА-центр. Для оздоровлення пацієнтів використовують чотири види мінеральної води з місцевих джерел. Профіль санаторію – лікування захворювань ШКТ, хвороб нирок, патологій ендокринної системи.

9. Санаторій «Трембіта»

Лікувально-профілактичний заклад у Велятині, де, за допомогою вод з місцевих джерел ведуть ефективну боротьбу з захворюваннями легень. Пацієнтам пропонують різноманітні процедури на базі місцевої лазні, послуги СПА-салону та можливість плавати в басейні.

10. Санаторій «Верховина»

Цілющі джерела, вода яких за складом близька до «Боржомі», з високим вмістом бору, фтору та гідрокарбонатно-натрієвих сполук, допомагає пацієнтам санаторію «Верховина» успішно боротися з дерматологічними та гематологічними патологіями. Окрім того, відвідування закладу буде корисним особам з цукровим діабетом, а також із патологіями травлення.
 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві
Події

Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві
МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 07.11.2025
Панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ» шукає відповіді на питання: Хто створює українських героїв?
Події

Панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ» шукає відповіді на питання: Хто створює українських героїв?
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Андрій Рибак розповів про одруження, якому не передувало освідчення

Андрій Рибак розповів про одруження, якому не передувало освідчення
МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 08.11.2025
Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві

Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві
Остап Ступка розповів про стосунки з удвічі молодшою коханою

Остап Ступка розповів про стосунки з удвічі молодшою коханою

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 06.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 06.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK