Сухі корми для котів: які вибирають ветеринари та на що звертати увагу?

Здоров’я та тривалість життя ваших улюбленців суттєво залежать від їхнього правильного харчування, тому вибір корму — це важлива частина догляду за мурчиками.

Якщо ви прагнете знайти надійний варіант раціону, радимо звернути увагу на сухі корми для котів. При цьому не варто економити, бо лікування та реабілітація пухнастика не лише коштуватиме дорожче, а й здоров’я котів і тривалість їх життя поруч з вами може значно знизитися.

Чим не можна годувати котів?

Розпочнімо з того, чим не можна годувати пухнастика в жодному разі. Акцентуємо на тому, що ні дорослим котам, ні кошенятам не варто давати коров’яче молоко, оскільки воно містить інші білки та незбалансовану кількість жирів, що може зумовити розлад травлення. Поради ветеринарів щодо котячого раціону суворі, і за ними мурчикам заборонено такі продукти:

солодощі — морозиво, шоколад, цукерки, бо швидкі вуглеводи засвоюються погано;

сіль, спеції, соуси — викликають патологічні реакції;

кістки, особливо курячі — можуть закупорити стравохід або поранити його;

сиру рибу чи м’ясо — щоб уникнути зараження гельмінтами, сальмонелою, кишковою паличкою;

надто жирні продукти (свинину, баранину) — викликають розлад травлення;

рис, бобові — порушують роботу кишківника;

овочі, гриби, фрукти — містять токсичні для котів речовини та можуть спричинити алергію.

Тож годуйте ваших улюбленців сухим кормом від перевірених виробників, таких як компанія Purina, що пропонує широкий асортимент продуктів з урахуванням віку кота, його способу життя, особистих потреб і смакових уподобань.

Як вибрати правильний сухий корм для котів?

Суха дієта для мурчиків відрізняється високою концентрацією поживних речовин, оптимальною комбінацією білків і жирів, балансом нутрієнтів. Сухі корми зручні у використанні, мають тривалий термін придатності, а гранули можна насипати в миску із запасом, якщо ви будете довго відсутніми. Головне — не забувайте про водний баланс, тому вільний доступ мурчика до свіжої води має бути обов’язковим.

Чинники, що допоможуть вибрати правильний сухий корм:

Насамперед визначтеся з категорією корму — для кошенят, дорослих або літніх котів, стерилізованих/кастрованих, з чутливим травленням, проблемами із суглобами тощо.

Виберіть клас корму. Зазвичай ветеринари радять корми преміумкласу, які характеризуються високою якістю складників та оптимальним балансом на кшталт Pro Plan (Delicate, Ur Urinary, Gastrointestinal, Renal Plus), Cat Chow, Purina One (Sterilcat, DualNature, Indoor), Friskies (Sterilized, Junior) і багато інших версій, різних за поживністю та ветеринарною дієтою.

Врахуйте породу. Особливо це стосується мейн-кунів, сфінксів, британців, бенгальських котів.

Зважайте на вік пухнастиків. Для кошенят до 1 року корм має містити багато білка, мінералів, вітамінів і корисних жирів. Дорослі коти задовольняться всіма перевагами сухих кормів, а літні — потребують меншої кількості білка та жирів, які водночас повинні бути легкозасвоюваними та ситними.

З-поміж інших чинників — активність вашого вихованця. Також має значення, чи виходить він з дому, чи схильний до зайвої ваги, чи його поведінка надактивна.

Вибирайте бренди сухого корму для котів, відомі репутацією надійних виробників, які пропонують лише безпечні та натуральні продукти, проводять суворий контроль якості та тестування, як це робить компанія Purina.