Утренние привычки, о вреде которых никто не знает

11 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Утренние привычки, о вреде которых никто не знает
Утренние привычки, о вреде которых никто не знает
pixabay.com

Рассказываем о привычках, которые снижают качество жизни человека.

Вы сразу заправляете постель

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В желании сразу навести порядок в спальне нет ничего плохого, но вы должны иметь в виду, что после сна на простынях остается влага. Из-за плотных одеял и покрывала она не испаряется, и становится прекрасной средой для размножения пылевых клещей. 

Вы употребляете черный кофе на завтрак  

Перекусите чем-нибудь, а затем уже выпейте чашку любимого напитка, так вы снизите риски развития гастрита.

Также врачи советуют утром пить кофе с молоком или сливками. 

Вы чистите зубы сразу после завтрака

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Медики рекомендуют подождать хотя бы 30 минут, чтобы не травмировать эмаль. После приема пищи, особенно если вы употребляли фрукты или цитрусовые с лимонной кислотой, эмаль становится слишком чувствительной. 

Напомним,

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