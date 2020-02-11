Утренние привычки, о вреде которых никто не знает
Рассказываем о привычках, которые снижают качество жизни человека.
Вы сразу заправляете постельспальне нет ничего плохого, но вы должны иметь в виду, что после сна на простынях остается влага. Из-за плотных одеял и покрывала она не испаряется, и становится прекрасной средой для размножения пылевых клещей.
Вы употребляете черный кофе на завтрак
Перекусите чем-нибудь, а затем уже выпейте чашку любимого напитка, так вы снизите риски развития гастрита.
Также врачи советуют утром пить кофе с молоком или сливками.
Вы чистите зубы сразу после завтрака
Напомним,