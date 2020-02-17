Как правильно выбрать презерватив?

17 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как правильно выбрать презерватив?
Как правильно выбрать презерватив?
pixabay.com

Презерватив - отличная защита от половых инфекций и нежелательной инфекции.

Читайте такжеБоремся с завистью: 3 эффективных совета
Сегодня мы расскажем, как правильно и грамотно его подбирать и почему это так важно

Где приобретать?

Лучший вариант - аптека. Ни в коем случае не в киоске либо супермаркете. Зачастую они содержат в себе какой-то брак. Обращайте внимание на срок годности. Именно эта деталь и отсутствие гарантии качества являются основными доводами в пользу покупки в аптеке. У качественных презервативов срок годности составляет 2-3 года.

Какой размер покупать?

Читайте такжеКак похудеть без диет: советы диетологов
Стандартная ширина презерватива 44-56 мм. Существует три стандартных размера: 49, 52 и 56 мм. Тут уже все проверяется на практике, потому как производители не пишут о размере на упаковке. 

Какая толщина должна быть у презерватива?

Все зависит от отдельных моделей и принципов их производства. И в этом вопросе вам поможет практика (интересуйтесь этим вопросом у своего полового партнера).
Дополнительные функции

Сейчас выбор существует на любой вкус и предпочтение: ребристые, с ребрышками вокруг презерватива, и с пупырышками, которые также называют шероховатыми. Так же, может быть и комбинированный вариант. То есть ребристость в районе головки, а пупырышки на основании, либо же ребрышки вдоль всего презерватива. 

Презервативы с усиками: да или нет?

Чаще всего такие экземпляры подходят только в качестве карманного сувенира. Попытки его использования чреваты тем, что часть изделия может остаться внутри партнерши. 

Напомним, 

 

 

 

Облако тегов

секс отношения советы презервативы

Материалы по теме

3 главных правила качественной прелюдии
Психология

3 главных правила качественной прелюдии
Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины
Психология

Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины
Звезда «Супермодели по-украински» ошеломила признанием о темном прошлом своего жениха-француза
Новости

Звезда «Супермодели по-украински» ошеломила признанием о темном прошлом своего жениха-француза
Подаруй мені щастя: Олег Москаленко и Кирилл Дыцевич рассказали о съемках в новом сериале на 1+1
Анонсы на ТВ

Подаруй мені щастя: Олег Москаленко и Кирилл Дыцевич рассказали о съемках в новом сериале на 1+1

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK