Как правильно выбрать презерватив?

Презерватив - отличная защита от половых инфекций и нежелательной инфекции.

Сегодня мы расскажем, как правильно и грамотно его подбирать и почему это так важно

Где приобретать?

Лучший вариант - аптека. Ни в коем случае не в киоске либо супермаркете. Зачастую они содержат в себе какой-то брак. Обращайте внимание на срок годности. Именно эта деталь и отсутствие гарантии качества являются основными доводами в пользу покупки в аптеке. У качественных презервативов срок годности составляет 2-3 года.



Какой размер покупать?

Стандартная ширина презерватива 44-56 мм. Существует три стандартных размера: 49, 52 и 56 мм. Тут уже все проверяется на практике, потому как производители не пишут о размере на упаковке.

Какая толщина должна быть у презерватива?

Все зависит от отдельных моделей и принципов их производства. И в этом вопросе вам поможет практика (интересуйтесь этим вопросом у своего полового партнера).

Дополнительные функции

Сейчас выбор существует на любой вкус и предпочтение: ребристые, с ребрышками вокруг презерватива, и с пупырышками, которые также называют шероховатыми. Так же, может быть и комбинированный вариант. То есть ребристость в районе головки, а пупырышки на основании, либо же ребрышки вдоль всего презерватива.

Презервативы с усиками: да или нет?

Чаще всего такие экземпляры подходят только в качестве карманного сувенира. Попытки его использования чреваты тем, что часть изделия может остаться внутри партнерши.

Напомним,