Как правильно выбрать презерватив?
Презерватив - отличная защита от половых инфекций и нежелательной инфекции.
Где приобретать?
Лучший вариант - аптека. Ни в коем случае не в киоске либо супермаркете. Зачастую они содержат в себе какой-то брак. Обращайте внимание на срок годности. Именно эта деталь и отсутствие гарантии качества являются основными доводами в пользу покупки в аптеке. У качественных презервативов срок годности составляет 2-3 года.
Какой размер покупать?
Какая толщина должна быть у презерватива?
Все зависит от отдельных моделей и принципов их производства. И в этом вопросе вам поможет практика (интересуйтесь этим вопросом у своего полового партнера).
Дополнительные функции
Сейчас выбор существует на любой вкус и предпочтение: ребристые, с ребрышками вокруг презерватива, и с пупырышками, которые также называют шероховатыми. Так же, может быть и комбинированный вариант. То есть ребристость в районе головки, а пупырышки на основании, либо же ребрышки вдоль всего презерватива.
Презервативы с усиками: да или нет?
Чаще всего такие экземпляры подходят только в качестве карманного сувенира. Попытки его использования чреваты тем, что часть изделия может остаться внутри партнерши.
Напомним,