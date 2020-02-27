Участница Топ-модели по-украински вернулась из Парижа с пустым кошельком
Маша Шевченко рассказала, сколько ей заплатили за участие в последнем показе легендарного дизайнера Жана-Поля Готье
О том, сколько модели удалось заработать на прощальном показе Готье и дефиле для Armani, Маша рассказала в интервью Сергею Никитюку в спецпроекте «Предметка».
– За Armani я получила 1300 евро, а за показ Gaultier – 1510 евро. Плюс, в Париже снималась для двух лукбуков, за каждый из которых тоже платили где-то по 1300 евро, – говорит Шевченко. – В итоге я заработала около 5 тысяч евро (около 130 тысяч грн, – прим. ред.), но домой все равно вернулась с пустым кошельком.
Огромная сумма пошла у Маши на бытовые расходы – перелет, жилье, питание. А еще выпускнице модельного проекта пришлось делать справку у местных врачей, что тоже влетело в копеечку.
– Европа дорогая, Париж дорогой. Поэтому в Киев я вернулась с 300 грн на карточке, – подытожила модель.
Напомним,