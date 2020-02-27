Участница Топ-модели по-украински вернулась из Парижа с пустым кошельком

27 февраля 2020 08:00 Александр Кива
Участница Топ-модели по-украински вернулась из Парижа с пустым кошельком
Вернулась с пустым кошельком: участница ТМПУ рассказала, на что потратила заработанные у Готье деньги

Маша Шевченко рассказала, сколько ей заплатили за участие в последнем показе легендарного дизайнера Жана-Поля Готье

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Недавно французский дизайнер Жан-Поль Готье, который создавал эпатажные наряды для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Даны Интернешнл и Кончиты Вурст, объявил о завершении карьеры. Он провел прощальный показ в Париже, в котором принимала участие и выпускница модельного реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Маша Шевченко.

О том, сколько модели удалось заработать на прощальном показе Готье и дефиле для Armani, Маша рассказала в интервью Сергею Никитюку в спецпроекте «Предметка».

– За Armani я получила 1300 евро, а за показ Gaultier – 1510 евро. Плюс, в Париже снималась для двух лукбуков, за каждый из которых тоже платили где-то по 1300 евро, – говорит Шевченко. – В итоге я заработала около 5 тысяч евро (около 130 тысяч грн, – прим. ред.), но домой все равно вернулась с пустым кошельком.

Огромная сумма пошла у Маши на бытовые расходы – перелет, жилье, питание. А еще выпускнице модельного проекта пришлось делать справку у местных врачей, что тоже влетело в копеечку.

– Европа дорогая, Париж дорогой. Поэтому в Киев я вернулась с 300 грн на карточке, – подытожила модель.

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Чтобы заработать на проживание, Маша сделала восемь показов на Ukrainian Fashion Week и вернулась на работу в бар (девушка миксует коктейли, – прим.ред.). Хотя после показов у Jean Paul Gaultier и Armani ценник на Шевченко и вырос, в Украине заработать модели намного труднее, чем в Европе. А с какими еще трудностями сталкивается Маша в своей работе, узнавайте в свежем выпуске «Предметки».

Напомним,

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