Что делать на карантине: 5 необычных идей

Уже научились готовить самый вкусный в мире пирог?

Сходите на экскурсию

Тогда самое время попробовать что-то новое.

Можно даже не выходить из дома. Множество сервисов открыло бесплатные экскурсии по целым городам: Париж, Рим, Берлин - теперь это все находится в доступности размером в два клика. Так же есть ряд виртуальных экскурсий по музеям Лувра и художественным галереям.

Устройте вечеринку с друзьями в Скайпе

Выпейте чай

Да, вы сейчас далеко друг от друга и не имеете возможности увидеться. Но ведь никто не отменял общение онлайн, правда? Договоритесь купить одинаковое вино либо заварить вместе всем кофе и наслаждайтесь прелестями 21 века и возможностью общаться через экран монитора.

Вынужденный режим слоу-лайф дает возможность провести свидание с самим собой. Узнать себя и свои сильные стороны. Перестать ругать себя за слабые. Заведите себе за привычку такой утренний ритуал: чашка чая/кофе, вид из окна и ваши мысли.

Новое хобби

Готовка уже наверняка выполнена. Что тогда? На самом деле, много всего. К примеру, живопись, языки, танцы, вязание и еще 1000 и 1 дело.

Посмотреть новые фильмы

Наверняка, у вас есть уже список фильмов или сериалов, которые вы хотите посмотреть, но времени все не хватало. Что ж, сейчас отличная возможность восполнить упущенное. Устройте себе день разножанрового кино.

Напомним,