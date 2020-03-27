Что делать на карантине: 5 необычных идей
Уже научились готовить самый вкусный в мире пирог?
Сходите на экскурсию
Можно даже не выходить из дома. Множество сервисов открыло бесплатные экскурсии по целым городам: Париж, Рим, Берлин - теперь это все находится в доступности размером в два клика. Так же есть ряд виртуальных экскурсий по музеям Лувра и художественным галереям.
Устройте вечеринку с друзьями в Скайпе
Выпейте чай
Вынужденный режим слоу-лайф дает возможность провести свидание с самим собой. Узнать себя и свои сильные стороны. Перестать ругать себя за слабые. Заведите себе за привычку такой утренний ритуал: чашка чая/кофе, вид из окна и ваши мысли.
Новое хобби
Готовка уже наверняка выполнена. Что тогда? На самом деле, много всего. К примеру, живопись, языки, танцы, вязание и еще 1000 и 1 дело.
Посмотреть новые фильмы
Наверняка, у вас есть уже список фильмов или сериалов, которые вы хотите посмотреть, но времени все не хватало. Что ж, сейчас отличная возможность восполнить упущенное. Устройте себе день разножанрового кино.
Напомним,