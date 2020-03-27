Что делать на карантине: 5 необычных идей

27 марта 2020 11:30 Антонина Старовойт
Что делать на карантине: 5 необычных идей
Что делать на карантине: 5 необычных идей
pixabay.com

Уже научились готовить самый вкусный в мире пирог?

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Тогда самое время попробовать что-то новое. 

Сходите на экскурсию 

Можно даже не выходить из дома. Множество сервисов открыло бесплатные экскурсии по целым городам: Париж, Рим, Берлин - теперь это все находится в доступности размером в два клика. Так же есть ряд виртуальных экскурсий по музеям Лувра и художественным галереям.  

Устройте вечеринку с друзьями в Скайпе

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Да, вы сейчас далеко друг от друга и не имеете возможности увидеться. Но ведь никто не отменял общение онлайн, правда? Договоритесь купить одинаковое вино либо заварить вместе всем кофе и наслаждайтесь прелестями 21 века и возможностью общаться через экран монитора. 

Выпейте чай

Вынужденный режим слоу-лайф дает возможность провести свидание с самим собой. Узнать себя и свои сильные стороны. Перестать ругать себя за слабые. Заведите себе за привычку такой утренний ритуал: чашка чая/кофе, вид из окна и ваши мысли. 

Новое хобби

Готовка уже наверняка выполнена. Что тогда? На самом деле, много всего. К примеру, живопись, языки, танцы, вязание и еще 1000 и 1 дело. 

Посмотреть новые фильмы

Наверняка, у вас есть уже список фильмов или сериалов, которые вы хотите посмотреть, но времени все не хватало. Что ж, сейчас отличная возможность восполнить упущенное. Устройте себе день разножанрового кино. 

Напомним, 

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