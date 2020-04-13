Как правильно использовать кокосовое масло, чтобы забыть о проблемах с внешним видом

13 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как правильно использовать кокосовое масло, чтобы забыть о проблемах с внешним видом
Как правильно использовать коксовое масло, чтобы забыть о проблемах с внешним видом
pixabay.com

Кокосовое масло - отличный источник всех возможных полезных микроэлементов и витаминов, которые могут улучшить или восстановить внешний вид вашей кожи, ногтей и волос.

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Увлажняющий крем

По сравнению с другими средствами красоты, кокосовое масло почти на 100% состоит из насыщенных жиров. Это говорит о том, что оно служит отличным лимитным барьером для кожи. Простыми словами - заменяет увлажняющий крем. В его состав входят – лауриновая, миристиновая и пальмитиновая жирные кислоты. Лучше всего кокосовое масло работает с беременными как мощный антиаллерген. Поскольку они наиболее чувствительны к различным компонентам увлажняющих средств. Так же они отлично борются с растяжками. 

Средство для волос 

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Благодаря своему составу это масло так же отлично влияет и на благополучие волос. Оно хорошо увлажняет сухие волосы и добавляет им блеск благодаря витаминам A, E, B1, B2, B3, K и C в своем составе. Вы можете использовать кокосовое масло в качестве маски для волос или же наносить его на концы.  

Средство для борьбы с воспалениями 

Кажется, использовать жирное масло для борьбы с жирной кожей и прыщами - настоящая глупость. Однако не будьте такими скептичными. Ведь кроме увлажняющих свойств, кокосовое масло так же служит хорошим антисептиком. 

Средство для снятия макияжа 

Множество средств химического производства содержат в себе опасные спирты и химикаты. Именно поэтому их следует чередовать с натуральным кокосовым маслом. Лучше всего он снимает тушь и помаду, прибавляя при этом коже мягкости. Чтобы снять при помощи кокосового масла макияж, необходимо растопить его сначала на водяной бане. Затем макните в него ватный диск и аккуратно снимите макияж. После этой процедуры умойтесь теплой водой и промокните лицо полотенцем. 

Напомним, 

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