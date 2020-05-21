Как и с чем носить вышиванку: нестандартные идеи на каждый день

Как и с чем носить вышиванку: нестандартные идеи на каждый день. На фото — Алла Костромичева

Участницы модельных реалити Нового канала рассказали, с чем сочетать вышиванку, чтобы выглядеть стильно.

Как носить вышиванку: оригинальные идеи

В четверг, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Этот праздник посвящен нашей национальной одежде, которая давно покорила мир моды. А ещё 21 мая – лишний повод «выгулять» свою вышиванку. Если вы до сих пор не знаете, с чем ее носить в повседневной жизни, чтобы выглядеть стильно, предлагаем прислушаться к советам выпускниц реалити «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински» (Новый канал).

Финалистка третьего сезона «Супермодели по-украински» Даша Майстренко считает, что носить вышиванку можно с чем угодно – от джинсов до классических юбок. Главное — не бояться экспериментировать.

— Сейчас такое время, когда мы тянемся ко всему украинскому. Национальные вещи стали стильными: у украинок вышиванка может одеваться как в качестве свадебного платья, так и входить в базовый гардероб. У нас есть огромная площадка для экспериментов, — считает Даша. — Кстати, западные стилисты также влюблены в наши вышиванки, они считают их невероятными.

Черную вышиванку можно надеть под белые джинсы или брюки и белый пиджак. Белую — под пиджак с большими плечами и приталенную юбку. Вышиванку можно заправить в брюки с высокой посадкой. Или надеть на нее сарафан, чтобы на виду остались вышитые рукава. А еще вышиванка хорошо смотрится с джинсами.

Модный тренд — платье-вышиванка

Последние годы вышитые платья не выходят из трендов: их носят модницы со всего света, включая и голливудских звезд — Кэтрин Зета-Джонс, Клаудию Шиффер, Деми Мур, Диту фон Тиз, Риз Уизерспун и многих других. А все благодаря украинскому дизайнеру Вите Кин, которой в 2015 году удалось превратить украинскую вышиванку в самое популярное платье в мире.

— Вещи Виты Кин — феноменальны. Они привлекают икон моды, знаменитостей и даже королеву Нидерландов! Я очень рада, что смогла сотрудничать с Витой, сняться в ее лукбуке и летала с ней в Париж на Fashion Week. У меня и самой есть вышиванка от Vita Kin, и это очень дорогой моему сердцу подарок, — говорит Арина Любителева, участница второго сезона «Супермодели по-украински». — Еще у меня есть вышиванка ручной работы, которую делали бабушки из Закарпатья. Я ее купила в прошлом году на Пасху на Крещатике. Вообще я ношу вышиванки по поводу и без. Считаю, что они должны быть в гардеробе у каждого украинца.

В зависимости от выбранного образа, к вышиванке можно обуть практически что угодно — и ботинки на грубой подошве, и летние босоножки, и даже кроссовки. Эксперт «Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк, например, надевает вышиванку к кроссовкам, а победительница третьего сезона проекта Мальвина Чукля, например, предпочитает ботинки-гриндерсы.

— К своему платью-вышиванке я обуваю гриндерсы. Но существует огромное количество длинных рубашек, стилизованных под вышиванки, которые будут круто смотреться как с белыми кедами, так и с массивными кроссовками, — отметила модель.

— Vita Kin сочетает платья-вышиванки с обувью на плоском ходу, немассивными кроссовками. Я тоже склоняюсь к такому варианту, потому что вышиванка ассоциируется с полем. Каблук можно надеть, чтобы сделать look праздничным, главное — чтобы он подходил к платью по цветам и текстуре. Никаких ботфортов! Лучше открытая обувь на невысоком каблуке или же ботинки-казаки. Еще считаю, что ее платья подойдут под последнюю модель открытых сандалей на низком ходу от Chanel, — добавила Арина Любителева.

Летний вариант: вышиванка и шорты

Вышиванка из тонкого льна — отличный вариант летней одежды, который уже примерили ведущие Нового канала Леся Никитюк и Елена-Кристина Лебедь, а также модель Даша Майстренко. Чтобы создать стильный look, грамотно подбирайте цвета и постарайтесь не опошлить образ слишком короткими шортами.