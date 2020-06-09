Как создать прикорневной объем: ТОП-4 простых способа

9 июня 2020 19:30 Антонина Старовойт
Как создать прикорневной объем: ТОП-4 простых способа
Как создать прикорневной объем: ТОП-4 простых способа
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Хотите, чтобы вашей прическе завидовали все? Тогда вам стоит обратить внимание на прикорневной объем волос. Именно создает образ более законченным и стильным.

советамЧтобы ваши волосы всегда выглядели хорошо, вам необходимо прибегнуть к следующим советам

Сушить волосы вниз головой

Этот простой и действенный способ поможет вам создать прикорневой объем всего за несколько минут. Затем наклоните голову вниз и высушите волосы феном. Важно: не доводите их сушку до конца. Направьте горячую струю воздуха сверху вниз, чтобы не испортить структуру волоса. Затем уложите волосы при помощи круглой щетки. 

Пользуйтесь сухим шампунем 

Читайте такжеПолезная программа: ТОП-3 продуктов для красоты волос и ногтей
Сухой шампунь во многом недооценивают. Именно при помощи этого средства вы без труда можете убрать лишний жир с корней волос. Кроме этого, шампунь еще и помогает придать волосам нужный объем. Чтобы реализовать это, нанесите средство на кожу и массирующими движениями вотрите в корни. 

Соберите волосы в пучок

Хотите создать объем на голове? Соберите вымытые волосы в небрежный пучок на затылке. Но не стоит туго затягивать волосы, так как резинка легко может передавить пряди. Утром вы обнаружите, что ваши волосы будут выглядеть хоть и более небрежно, но достаточно красиво и уложено. Чтобы не разрушить ваши старания, расчешите их пальцами и сделайте пробор.

Правильно мойте голову

Хоть шампунем пользуются все, но вот правильное его применение знают далеко не все. Лучше всего его наносить только на корни волос. Там же нужно его и тщательно мылить. Связано это с тем, что грязь локализована именно в тех местах у корней. 

Напомним, 

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