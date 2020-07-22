Колористы рассказали, почему блондинкам стоит использовать фиолетовый шампунь
Фиолетовый шампунь - настоящее ноу-хау в мире красоты и женских крашенных волос. Однако, так ли с ним все хорошо?
Для кого он подойдет?
Прежде всего, нужно понимать базовые принципы работы фиолетового шампуня. Он точно НЕ подойдет тем, кто не хочет иметь холодный оттенок блонда. Благодаря своему составу средство наполняет волосы холодным пигментом и не дает им желтеть. Желтизна же появляется при естественном вымывали краски во время мытья головы. То есть, шампунь просто тонирует волосы, придавая им серебристый тон.
Принцип работы
Для кого он необходим
Важно понимать, что этот шампунь применяют исключительно в домашних условиях. Поэтому и вся ответственность за результат ложится на ваши плечи. В идеале этот шампунь следует использовать девушкам, которые красятся в пепельно-русые тона. Также фиолетовое средство отлично подойдет девушкам, у которых волос окрашены в технике омбре либо балаяж.
Напомним,