Колористы рассказали, почему блондинкам стоит использовать фиолетовый шампунь

Фиолетовый шампунь - настоящее ноу-хау в мире красоты и женских крашенных волос. Однако, так ли с ним все хорошо?

Для кого он подойдет?

Фиолетовый шампунь появился на рынке относительно недавно. А набрал колоссальную популярность и вовсе пару месяцев как. Многие блондинки до сих пор не понимают, зачем он нужен и необходимо ли вообще его использовать, если есть куча других, более проверенных альтернатив. Давайте разберемся по порядку.

Прежде всего, нужно понимать базовые принципы работы фиолетового шампуня. Он точно НЕ подойдет тем, кто не хочет иметь холодный оттенок блонда. Благодаря своему составу средство наполняет волосы холодным пигментом и не дает им желтеть. Желтизна же появляется при естественном вымывали краски во время мытья головы. То есть, шампунь просто тонирует волосы, придавая им серебристый тон.

Принцип работы

Для кого он необходим

Данные пигменты, которые содержатся в шампуне, помогают средству нейтрализовать желтизну волос. Также он отлично поддерживает серебристые оттенки блонда. Однако, использовать его для ежедневного мытья волос нельзя. Дело в том, что шампунь может сильно пересушить волосы и придать им нездоровый вид. Если вы хотите получить красивый блонд с холодным отливом, мойте голову фиолетовым шампунем не чаще двух раз в неделю.

Важно понимать, что этот шампунь применяют исключительно в домашних условиях. Поэтому и вся ответственность за результат ложится на ваши плечи. В идеале этот шампунь следует использовать девушкам, которые красятся в пепельно-русые тона. Также фиолетовое средство отлично подойдет девушкам, у которых волос окрашены в технике омбре либо балаяж.

Напомним,