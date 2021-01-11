Внешность – не главное: какие женщины нравятся всем мужчинам
Каких женщин мужчины считают привлекательными? К кому подсознательно тянутся?
Хорошие собеседники
Умение слушать – ключик к успеху у противоположного пола.
И если у вашем окружении есть девушка, от которой все без ума (по непонятной причине), возможно, она освоила умение слушать.
Комфортные
Комфортная женщина – это не та, которая полностью подстроила себя под партнера (такие отношения даже здоровыми назвать нельзя). Речь идет о поддержке, о желании сделать жизнь партнера лучше. Если женщина будет делать это искренне, то даже самый сильный и независимый мужчина не устоит.
Забота может проявляться не только в плане быта, но и в бизнесе или повседневной жизни, ведь совет – это тоже помощь.
Инициативные
Вы не поверите, но большинство представителей сильного пола мечтают встретить женщину, которая сможет убедить их встать с дивана и отправиться в путешествие. Конечно, вы можете резонно спросить, что мешает мужчине самому принять это решение… Но факт остается фактом, почему-то представители сильного пола не особенно ориентируются в вариантах совместного времяпровождения, но будут безумно рады и довольны, если встретят женщину, не сидящую на месте. Такая дама сможет мотивировать их исполнить свои желания, отправиться в путь и т.д.
Напомним,