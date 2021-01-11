Внешность – не главное: какие женщины нравятся всем мужчинам

11 января 2021 11:05 Алла Лысак
Внешность – не главное: какие женщины нравятся всем мужчинам
Внешность – не главное: какие женщины нравятся мужчинам?
pixabay.com

Каких женщин мужчины считают привлекательными? К кому подсознательно тянутся?

Хорошие собеседники

Умение слушать – ключик к успеху у противоположного пола. 

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Если женщине интересно, она и выглядит соответственно, не сидит в телефоне, не смотрит в окно, думая о чем-то своем, не пытается перебить партнера. Сопереживание чужим проблемам и искреннюю радость чужим победам нельзя смоделировать, она либо есть, либо нет. В ней и кроется доказательство симпатии. 

И если у вашем окружении есть девушка, от которой все без ума (по непонятной причине), возможно, она освоила умение слушать.

Комфортные

Комфортная женщина – это не та, которая полностью подстроила себя под партнера (такие отношения даже здоровыми назвать нельзя). Речь идет о поддержке, о желании сделать жизнь партнера лучше. Если женщина будет делать это искренне, то даже самый сильный и независимый мужчина не устоит.

Забота может проявляться не только в плане быта, но и в бизнесе или повседневной жизни, ведь совет – это тоже помощь.

Инициативные

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Женщина-инициатор поможет мужчине решиться на новые впечатления.

Вы не поверите, но большинство представителей сильного пола мечтают встретить женщину, которая сможет убедить их встать с дивана и отправиться в путешествие. Конечно, вы можете резонно спросить, что мешает мужчине самому принять это решение… Но факт остается фактом, почему-то представители сильного пола не особенно ориентируются в вариантах совместного времяпровождения, но будут безумно рады и довольны, если встретят женщину, не сидящую на месте. Такая дама сможет мотивировать их исполнить свои желания, отправиться в путь и т.д.

Напомним,

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