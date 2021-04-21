Где на кухне больше всего бактерий
Исследователи из США назвали самый грязный кухонный предмет.
Новое исследование Procter & Gamble’s Bounty Paper Towels показало, что лишь 11% американских женщин меняют или стирают кухонные полотенца для рук чаще, чем раз в неделю. Это натолкнуло ученых на мысль, что именно на влажных полотенцах скапливается наибольшее число патогенных бактерий.
Кухонные полотенца могут быть убежищем для бактерий, они в этом плане универсальны, часто используются, редко стираются, они теплые и влажные, это оптимальная среда для роста бактерий,— подчеркнула Джессика Ривера, эксперт по инфекционным заболеваниям.
Отметим, что похожее исследование ученые в Штатах проводили и в 2018 году, эксперты обнаружили энтерококки, стафилококки, бациллы и другие патогенные бактерии на 49% полотенец, взятых для исследования.
Напомним,