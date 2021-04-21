Где на кухне больше всего бактерий

21 апреля 2021 10:45 Алла Лысак
Где на кухне больше всего бактерий
Назван главный рассадник бактерий на кухне
pixabay.com

Исследователи из США назвали самый грязный кухонный предмет.

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Кухню мы используем постоянно, поэтому это помещение нуждается и в частой уборке.  

Новое исследование Procter & Gamble’s Bounty Paper Towels показало, что лишь 11% американских женщин меняют или стирают кухонные полотенца для рук чаще, чем раз в неделю. Это натолкнуло ученых на мысль, что именно на влажных полотенцах скапливается наибольшее число патогенных бактерий.

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Кухонные полотенца могут быть убежищем для бактерий, они в этом плане универсальны, часто используются, редко стираются, они теплые и влажные, это оптимальная среда для роста бактерий,
 — подчеркнула Джессика Ривера, эксперт по инфекционным заболеваниям. 

Отметим, что похожее исследование ученые в Штатах проводили и в 2018 году, эксперты обнаружили энтерококки, стафилококки, бациллы и другие патогенные бактерии на 49% полотенец, взятых для исследования.

Напомним,

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