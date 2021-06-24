Как правильно мыть волосы

Как правильно мыть голову: важные правила и интересные хитрости

Бьюти-эксперт Екатерина Коцемир поделилась важными правилами эффективного и бережного мытья волос.

Как правильно мыть голову

По словам блогера, перед мытьем волосы желательно расчесывать, это предотвратит запутывание локонов в колтуны во время самой процедуры мытья и после этого.

Количество шампуня регулируйте в зависимости от двух факторов: длины волос и количества пены.

Если шампунь пенится хорошо, то его не нужно наносить на волосы в большом количестве.

Вспенивайте шампунь на корнях, а массаж кожи головы делайте подушечками пальцев, не ногтями.

Кроме того, эксперт посоветовала не избегать повторного мытья головы, если вы ощущаете, что за один раз не избавились от загрязнений (это особенно актуально для женщин, которым не нужно мыть волосы ежедневно).

Кондиционеры и бальзамы можно использовать хоть каждый день, маски ~2 раза в неделю. Если вы хотите использовать маску и кондиционер одновременно, то сначала наносим маску (смываем водой), а только после кондиционер. Кондиционер всегда должен завершать уходовые процедуры.

Напомним,