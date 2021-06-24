Как правильно мыть волосы
24 июня 2021 10:30
Как правильно мыть голову: важные правила и интересные хитрости
pixabay.com
Бьюти-эксперт Екатерина Коцемир поделилась важными правилами эффективного и бережного мытья волос.
Как правильно мыть голову
Количество шампуня регулируйте в зависимости от двух факторов: длины волос и количества пены.
Если шампунь пенится хорошо, то его не нужно наносить на волосы в большом количестве.
Вспенивайте шампунь на корнях, а массаж кожи головы делайте подушечками пальцев, не ногтями.
Кондиционеры и бальзамы можно использовать хоть каждый день, маски ~2 раза в неделю. Если вы хотите использовать маску и кондиционер одновременно, то сначала наносим маску (смываем водой), а только после кондиционер. Кондиционер всегда должен завершать уходовые процедуры.
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