«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики

18 августа 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики
«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики
pixabay.com

Осваиваем тонкости и хитрости макияжа губ!

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1. Чтобы увеличить губы, первым делом наносим карандаш по контуру.

Визажисты советуют немного выходить за пределы контура, но делать это аккуратно. Движения должны быть плавными и легкими, двигайтесь от уголков к середине.

2. Уголки губ затемняем, растушевываем, не задевая сам конур. 

3. Используйте помаду нюд, наносите ее от центра к уголкам. Но не стоит «мазать» помаду по поверхности, старайтесь наносить ее захватывающими движениями.

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4. Добавляем тинт по центру с эффектом натуральности.

5. Наконец, используем прозрачный бальзам для губ и вбиваем его мизинцем.

Наслаждаемся объемными и натуральными губами, от которых точно будут в восторге все представители сильного пола!

Напомним,

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красота макияж губы как правильно наносить макияж

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