«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики
Осваиваем тонкости и хитрости макияжа губ!
Визажисты советуют немного выходить за пределы контура, но делать это аккуратно. Движения должны быть плавными и легкими, двигайтесь от уголков к середине.
2. Уголки губ затемняем, растушевываем, не задевая сам конур.
3. Используйте помаду нюд, наносите ее от центра к уголкам. Но не стоит «мазать» помаду по поверхности, старайтесь наносить ее захватывающими движениями.
5. Наконец, используем прозрачный бальзам для губ и вбиваем его мизинцем.
Наслаждаемся объемными и натуральными губами, от которых точно будут в восторге все представители сильного пола!
Напомним,