«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики

«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики

Осваиваем тонкости и хитрости макияжа губ!

1. Чтобы увеличить губы, первым делом наносим карандаш по контуру.

Визажисты советуют немного выходить за пределы контура, но делать это аккуратно. Движения должны быть плавными и легкими, двигайтесь от уголков к середине.

2. Уголки губ затемняем, растушевываем, не задевая сам конур.

3. Используйте помаду нюд, наносите ее от центра к уголкам. Но не стоит «мазать» помаду по поверхности, старайтесь наносить ее захватывающими движениями.

4. Добавляем тинт по центру с эффектом натуральности.

5. Наконец, используем прозрачный бальзам для губ и вбиваем его мизинцем.

Наслаждаемся объемными и натуральными губами, от которых точно будут в восторге все представители сильного пола!

Напомним,